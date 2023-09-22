Шерон Стоун у шкіряному вбранні стала зіркою показу в Мілані

65-річна актриса відвідала показ Tod's на Тижні моди в Мілані і сиділа в першому ряду.

Шерон Стоун очолила зірок, які сиділи в першому ряду на показі Tod's на Тижні моди в Мілані в Італії в п'ятницю. 65-річна ікона Голлівуду мала божественний вигляд у коричневому шкіряному жилеті та штанах у тон, насолоджуючись переглядом останньої колекції бренду. Про це пише Daily Mail.

Шерон доповнила свій комплект темно-коричневими туфлями, а також вибрала оригінальні і помітні аксесуари: кольє із золотими монетками і підвісками, а також браслети-ремінці.

Шерон Стоун на показі Tod's Фото: Getty Images

Зірка "Основного інстинкту" також продемонструвала сумочку від Tod's, адже бренд славиться своїми аксесуарами.

Шерон Стоун продемонструвала практично повну відсутність макіяжу і стильну коротку стрижку.

Також на показ прийшли й інші зірки: Олівія Палермо в чоботях зі зміїним принтом, Б'янка Балті привернула увагу в сміливій синій сукні-сорочці міді, яку вона поєднувала з сіро-коричневою поясною сумкою.

Показ Tod's

Нагадаємо, раніше Шерон Стоун розповіла, як фільм "Основний інстинкт" змінив її життя. Вона розповідала, що її буквально облягали фанати.

"Я поїхала в магазин на своєму маленькому 325 BMW. І я зупинялася на світлофорі, і всі лазили по моїй машині. Коли загорялося зелене світло й інші машини мені сигналили, я думала: "Чи законно їхати, коли в тебе на капоті люди?", — розповідала Шерон.

І хоч роль фатальної жінки зробила її зіркою і секс-символом, вона отримала дуже невеликий гонорар порівняно з Майклом Дугласом: лише 500 тисяч доларів, тоді як його гонорар становив 14 мільйонів.

До того ж, як згадувала Шерон, їй було дуже некомфортно зніматися у відвертих сценах, тому що в знімальній групі були одні чоловіки. Вона навіть просила костюмерку бути поруч, щоб не почуватися зовсім уже самотньою.

"Тепер же все змінилося, тепер у кіно знімаються жінки, і я дуже вдячна", — зазначила Шерон.