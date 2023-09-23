Леонардо Ді Капріо провів час у Мілані з обома своїми ймовірними подружками-супермоделями

Спочатку Джіджі Хадід і Вітторія Черетті обидві вийшли на подіум в одному показі Versace, а потім і дівчат, і актора бачили на одній шикарній вечірці.

Поки в Мілані триває Тиждень моди, дедалі більше зірок прибуває до Італії і Леонардо Ді Капріо не став винятком. Голлівудський актор відвідав вечірку Versace. І там були обидві його ймовірні дівчини: моделі Джіджі Хадід і Вітторія Черетті. Саме італійку Вітторію останнім часом називають подружкою оскароносного актора. Про це пише Daily Mail.

Важливо Леонардо Ді Капріо інкогніто пробрався на вечірку з моделями в Лондоні

Особисте життя 48-річного актора буквально зіткнулося на подіумі, коли в одному показі взяли участь Джіджі Хадід і Вітторія Черетті.

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Джіджі Хадід на показі Versace

З Джіджі актор сходив на кілька побачень і таблоїди щосили намагалися з'ясувати, що їх пов'язує. Але інсайдери лише повідомляли, що пара чудово проводить час разом.

Показ Versace

А з італійською супермоделлю Вітторією Черетті Леонардо Ді Капріо відпочивав разом на яхті, цілувався в нічному клубі Ібіци і ласував морозивом у Маямі.

Втім, показ пройшов без інцидентів, і моделі не почали бійку просто на подіумі.

Після шоу, як повідомляють таблоїди, і Вітторія, і Джіджі, і Леонардо були на одній і тій самій вечірці, яку влаштував Будинок моди Versace на Тижні моди в Мілані в п'ятницю. Але покинули її порізно. А що відбувалося на самій тусовці — невідомо, оскільки на неї пускали тільки запрошених.

Вітторія Черетті залишає вечірку Versace

Джерела, близькі до актора, кажуть, що він "одурманений" Вітторією, яка у свої 25 років на 23 роки молодша за нього.

Вони також кажуть, що італійську модель називають його "дівчиною".

Леонардо Ді Капріо в Мілані

Лео має репутацію людини, яка зустрічається тільки з жінками молодше 25 років, і, як відомо, схильний розлучатися з ними після того, як вони подолають цей рубіж. Саме це сталося, коли його останній подрузі — Камілі Морроне, виповнилося 26 років.

Тим часом Джіджі, яка раніше приїхала в Мілан одночасно з Леонардо, як повідомляється, почала випадково зустрічатися з ним минулого року. Їй 28 років і в неї є донька, тож інсайдери раділи тому, що, ймовірно, Леонардо вирішив залишити холостяцьке життя.

Утім, після Джіджі йому приписували стосунки зі ще кількома моделями, і останньою в списку виявилася італійка Вітторія Черетті.

Нагадаємо, Фокус раніше писав про Вітторію Черетті, яка вже встигла стати музою для багатьох відомих дизайнерів. Інтригує той факт, що вона все ще може бути заміжня.