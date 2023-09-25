Володимир Дантес переносить концерти через проблеми зі здоров'ям: що сталося

Співак повідомив, що вже давно почав погано почуватися, але вважав, що впорається з хворобою.

35-річний український співак і блогер Володимир Дантес розповів в Instagram, що змушений перенести свої концерти в рамках туру "Чуєш" через проблеми зі здоров'ям.

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За словами артиста, він захворів через завантажений графік, зокрема його мучить сильний кашель.

"Прошу уваги. Після неймовірного і божевільного першого концерту в турі я змушений змінити деякі дати туру. Вибачте. Я занадто повірив у свої сили і своє здоров'я", — почав Дантес у своїй публікації.

Він зазначив, що захворів після зйомок нової програми "Дім культури" в Херсонській і Миколаївській областях.

"Замість того, щоб лікуватися, продовжив зніматися, потім зйомки в шоу "Я люблю Україну", паралельно репетиції вистави (новий проєкт) у палаці України, чим тільки ускладнив свій стан. Почуваюся херово, коли скаржуся, але ще гірше — кашляти і задихатися під час і після виступу. До останнього думав, що встигну і все мине. Але ні. Давайте з вами зустрічатися, але трохи в нові дати. Обіцяю до цього моменту привести себе до тями і не померти на сцені", — підсумував артист.

В Instagram Stories виконавець показав, який зараз має вигляд. "Зі мною сталося щось дуже жахливе, з моїми легенями, бронхами. Не просто кашляю, а задихаюся. Але це все х*рня, давайте просто змінимо трохи наші плани. А драму залишимо для майбутнього. Прошу вибачення", — сказав Дантес.

Раніше Фокус писав, що Володимир Дантес відповів на запитання про весілля з Дашею Кацуріною.