Насувається найпотужніша магнітна буря вересня: коли станеться і чого очікувати

Уже завтра, 26 вересня, розпочнеться найпотужніша магнітна буря цього місяця, і триватиме вона три дні — до 28 вересня 2023 року.

Магнітна буря — це результат взаємодії сонячного вітру з магнітним полем Землі. Бурі тривають від кількох годин до кількох днів, а їхня інтенсивність, за даними метеорологів, безпосередньо впливає на наше самопочуття і настрій.

Чого очікувати від найпотужнішої магнітної вересня?

Завтра, 26 вересня, розпочнеться найпотужніша магнітна буря цього місяця, яка триватиме три дні — до 28 вересня. У перший день потужність бурі досягне К-індексу 5, а в наступні дні знизиться до К-індексу 4.

У цей період ми можемо відчути апатію, тривогу, дратівливість і невизначеність в ухваленні рішень. У метеозалежних людей може збільшитися схильність до утворення тромбів, підвищитися артеріальний тиск, порушитися сон і посилитися мігрень. Також варто бути обережнішими з хронічними захворюваннями, вони можуть загостритися, тому перевірте свою аптечку на наявність необхідних ліків.

Краще в період магнітної бурі відмовитися від фізичних навантажень, вживання алкоголю, а також уникати стресових ситуацій. Виділіть час для відпочинку, приймайте теплі трав'яні ванни та пийте більше води.

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