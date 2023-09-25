Олена Зеленська в Канаді: три елегантні образи першої леді України (фото)

Подружжя Зеленських у Канаді зустрілося з членами уряду та канадськими бізнес-лідерами.

Перша леді України Олена Зеленська супроводжувала чоловіка — Володимира Зеленського під час візиту до Канади після того, як вони відвідали США. На своїй сторінці в Instagram Зеленська опублікувала фотографії, зроблені під час візиту, і розповіла про зустрічі в межах події.

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Дружина президента України прибула до Канади одразу після відвідин одного з провідних навчальних закладів США — Джорджтаунського університету у Вашингтоні.

Для перших годин візиту Зеленська обрала білу вишиванку від Etnodim, виконану в техніці "білим по білому", з пишними рукавами. Вишуканий верх вона доповнила чорними штанами-палаццо зі шкіряним поясом і чорними туфлями на шпильках.

Далі Володимир та Олена зустрілися з генерал-губернатором Канади Мері Саймон та її чоловіком паном Вітом Фрейзером. Зеленські подякували їй за підтримку української громади в Оттаві та інших містах Канади а також за допомогу вшанування української культури.

Пізніше Олена Зеленська зустрілася з главою Міністерства психічного здоров'я і залежностей в Канаді Яарою Сакс і міністром у справах ветеранів і заступником міністра національної безпеки Канади Джинет Петітпас Тейлор, з якими обговорила реабілітацію ветеранів війни.

Також перша леді України взяла участь у церемонії підписання меморандуму про партнерство між Центром психічного здоров'я та реабілітації ветеранів "Лісова галявина" під керівництвом Ксенії Возніциної та Atlas Institute for Veterans and Families, про що перша леді країни також проінформувала передплатників у своєму Інстаргам-акаунті.

Для робочих зустрічей під час закордонного візиту Олена Зеленська обрала стильний бежевий костюм українського бренду Gasanova, що складається з блейзера і штанів-палаццо. Стильний ансамбль вона доповнила темно-коричневими туфлями на шпильках і брошкою "Євшан-Зельє" від Руслана Багінського. В якості аксесуарів вона вибрала позолочені сережки від українського бренду Gunia Project.

Крім того, дружина Володимира Зеленського провела зустріч із канадськими бізнесменами та меценатами, які вже допомагають або мають намір допомагати Україні. Для цієї публічної появи вона обрала елегантний чорний брючний костюм, доповнивши образ золотими сережками, ланцюжком і символічною брошкою у формі українського герба.

Раніше Фокус писав, що Олена Зеленська зустрілася з Джилл Байден.