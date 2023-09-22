З брошкою у вигляді України: Олена Зеленська зустрілася з Джилл Байден (фото)

Перші леді України та США домовилися про ініціативу, яка "зробить світ краще".

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Олена Зеленська в рамках візиту до США зустрілася з першою леді країни Джилл Байден. Про це дружина президента України розповіла у своєму Instagram.

"Бувають зустрічі, які не лише засвідчують взаєморозуміння, але й надихають, дають новий поштовх. Сьогоднішня розмова із Джилл Байден саме така: під час неї народилась ініціатива, яку скоро побачить світ. І впевнена, вона робитиме його кращим", — зазначила українська перша леді.

Олена Зеленська пригадала, як дружина Джо Байдена приїхала до України в перші місяці повномасштабної війни, і назвала це "сміливим вчинком".

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Олена Зеленська та Джилл Байден

Цього ж дня подружжя Зеленських зустрілося з президентом США і його дружиною в Білому домі.

Для публічної появи за кордоном перша леді України обрала кремовий штанний костюм, який доповнила брошкою у вигляді карти України. Волосся Олена Зеленська зібрала в елегантну зачіску.

Президенти України та США зі своїми дружинами

Нагадаємо, Олена Зеленська відвідала Музей мистецтва Метрополітен у Нью-Йорку, де побачила картину українського художника Архипа Куїнджі.

Також Фокус писав про появу Олени Зеленської на Генасамблеї ООН у символічному діловому образі.