Кулінарна експертка Тетяна Литвинова відверто розповіла про пластичні операції

За словами Тетяни, вона б знову і знову пішла на такий крок, оскільки дуже задоволена результатом.

48-річна шеф-кухарка, кулінарна експертка, блогерка та екссуддя шоу "МастерШеф" Тетяна Литвинова — з тих жінок, які не бояться покращувати себе і не приховують цього. Своїм підписникам в Instagram вона розповіла про прагнення змінити себе на краще та зміни, які відбулися в неї після розлучення 2021 року. Зокрема Тетяна повідомила, що зробила три пластичні операції.

"Пластика грудей без імплантатів, пластика шва після кесаревого розтину та ліпофілінг. Це коли особистий жир, що має велику кількість гормонів молодості, підколюють у вилиці. Ефект просто WOW. Ніякої хімії, все дуже природно", — пише Тетяна.

За її словами, завдяки чарівним рукам хірурга все пройшло дуже добре.

"Наступного дня я вже була вдома! Три дні після операції (трьох операцій!) була слабкість і невелика лихоманка. Але завдяки лікам я швидко вирівнялася. Носила 3-4 тижні спеціальні пластирі на швах і 2 місяці спеціальну білизну", — ділиться авторка своїм досвідом.

Литвинова запевняє, що якби було потрібно, вона б зробила це знову, оскільки зараз перебуває в прекрасній формі:

"Я кайфую від свого тіла! Я кайфую і в білизні, і без неї! І це величезна свобода. А свободу я ціную якомога більше у всіх її проявах. Особливо останнім часом".

Головне, вважає Тетяна, — знайти хорошого лікаря, оскільки після 45 років жінка повинна мати "свого" пластичного хірурга.

Раніше Фокус писав, що українська танцівниця Ілона Гвоздьова зізналася, що, незважаючи на відмінну фігуру, хоче зробити пластику грудей, щоб відчувати себе більш жіночною.