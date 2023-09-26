Хорт на прізвисько Еріс претендує на звання найдовгоногішого собаки у світі (фото, відео)

Довгий ніс завдає Еріс чимало проблем, проте є і свої плюси.

П'ятирічний російський хорт на ім'я Еріс має в Instagram 305 тисяч підписників і претендує на звання найдовгоносішого собаки у світі, оскільки довжина її морди становить майже 31 см. Як пише Daily Mail, Еріс потрапила в сім'ю 32-річної власниці ювелірної крамниці Лілі Камбурян із Річмонда та її партнерки Савани 23 липня 2018 року, і відтоді вона стала справжньою зіркою соцмереж. Тварину назвали на честь грецької богині розбрату і розбрату, а повне ім'я собаки звучить як "Мадам Еріс Снек, королева насмішок".

"Еріс народилася в виводку з трьох цуценят у Кісвіллі, штат Вірджинія. Коли ми пішли провідати цуценят, стало очевидно, що у них неправильний прикус. Це виключило їхню участь у будь-яких виставках собак, оскільки це генетичний дефект. Але це нас не турбувало. Вона підійшла прямо до нас і сіла на коліна моєї партнерки", — згадує Лілі перше знайомство з Еріс.

Вона додала, що власники тварини одразу розповіли, з чим можуть зіткнутися Лілі та Саванна, взявши малечу.

"Коли вона була цуценям, нас попередили, що в неї можуть бути проблеми із зубами, коли зуби впиватимуться в ясна, і, можливо, їй доведеться видалити ікла. Але вона просто ніби переросла це. У неї немає проблем з її довгим носом, вона кидає їжу всюди, як і я. Ми даємо їй кістковий мозок, і вона буде пережовувати його вічно, порівняно з іншими собаками, які з'їдають ласощі дуже швидко. Вона так рада бачити людей та інших собак, але може сильно лякатися дуже маленьких собак. Іноді вона злиться, але це так нерозумно і мило, тому що хорти дуже тихі. Я не думаю, що ми чули, як вона насправді гавкає", — ділиться господиня Еріс.

Довгий ніс дає цьому хорту істотну перевагу: вона суне його в дуже маленькі щілини між диванами, парканами або людьми, які насолоджуються їжею за столом.

Камбурян зазначає, що коли вона з'являється з собакою на вулиці, увага перехожих їм забезпечена. Тому часто жінка намагається знаходити малолюдні стежки, щоб тварина не стресувала від надмірної зацікавленості з боку роззяв.

Хоча Еріс поки що не потрапила до Книги рекордів Гіннеса, її господині не втрачають надії, адже хорти живуть до 15 років.

Тим часом біла довгоноса красуня продовжує нарощувати кількість своїх шанувальників у соцмережах. Її улюблене заняття — ставши передніми лапами на паркан, спостерігати, що відбувається в сусідньому дворі та на вулиці.

Хорти посідають 103-тє місце за популярністю серед 192 порід собак, перерахованих Американським клубом собаківництва 2018 року.

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