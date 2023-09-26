Елтон Джон виставив на продаж свої розкішні апартаменти в Атланті (фото, відео)

Світлі та просторі апартаменти артист купив понад 20 років тому, оскільки був підкорений гостинністю міста.

Легендарний британський співак і композитор, сер Елтон Джон, виставив на продаж своє житло в Атланті з чотирма спальнями. Ціна зіркової нерухомості — п'ять мільйонів доларів, повідомляє National Post.

76-річний артист купив цю квартиру площею 1200 квадратних метрів понад 20 років.

"Представляємо воістину безпрецедентний шедевр у самому серці Атланти, штат Джорджія. Ця велика квартира, що складається з шести окремих квартир, була перетворена на розкішну двоповерхову резиденцію в небі, яка є свідченням розкішного життя. Ця резиденція, що належить найуспішнішому сольному артистові в історії чартів Billboard США і одному з найбільш шанованих артистів у всьому світі, є живим витвором мистецтва і справжнім втіленням міжнародного престижу. Зайдіть всередину і відкрийте для себе інтер'єр, який перевершує всі очікування. Кожна кімната в цьому будинку була ретельно спроектована для демонстрації однієї з найбільших і найбільш шанованих колекцій фотографій у світі. Блукаючи по ньому, ви познайомитеся з симфонією просторів, кожен з яких більш захоплюючий, ніж попередній. Види з цієї резиденції просто захоплюють дух: від ідеально обрамленої лінії горизонту Мідтауна і центру міста до величного горизонту Бакхеда, а також східних і західних видів навісів, що пропонують захопливі сходи сонця та безтурботні заходи сонця, ви насолоджуватиметеся постійно мінливим краєвидом", — ідеться в лістингу нерухомості на Sotheby's Realty.

Розкішні апартаменти можуть похвалитися просторою вітальнею з вікнами від підлоги до стелі, двоповерховою їдальнею, домашньою тренажерною залою, спа/масажним кабінетом і ванною кімнатою в стилі спа з власною зоною відпочинку.

На території є дев'ять паркувальних місць, шість приватних складських приміщень і ще п'ять винних погребів.

Покупку цього житла Елтон Джон свого часу пояснював так:

"У мене роман зі Штатами. Мені подобається ця південна гостинність. Усі неймовірно ввічливі та доброзичливі", — говорив він.

Раніше Фокус писав, що Елтон Джон потрапив до лікарні після того, як послизнувся і впав на своїй віллі у Франції.