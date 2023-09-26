Королева Ранія з'явилася на публіці в елегантній блузі з вишивкою (фото)

Дружина короля Йорданії славиться своїм бездоганним смаком.

53-річна королева Йорданії Ранія в модному плані практично не має конкуренток, якщо не брати до уваги Кейт Міддлтон. Її стиль можна охарактеризувати як аристократична розкіш. Вона віддає перевагу жіночним ансамблям, які підкреслюють всі її достоїнства, але водночас не порушують протокол. Остання поява Ранії на публіці в ефектному вбранні — чергове підтвердження того, що в неї бездоганний смак.

Її Величність відвідала соціальне підприємство Фонду річки Йордан, Al Karma Kitchen, яке пропонує свіжі страви, приготовані місцевими жінками з Йорданії.

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На зустріч вона одягла прямі широкі штани темно-синього кольору, блузу з вишивкою, що нагадує вишиванку, і доповнила образ темно-синіми замшевими туфлями на підборах і такого ж кольору шкіряною сумкою. Як аксесуари королева вибрала непомітні сережки і золотий ланцюжок.

"Нове розширення @alkarmakitchen — видатна віха! Рада бачити, що проєкт розширює можливості більшої кількості жінок і відкриває для них нові перспективи", — підписала знімки Ранія.

Раніше Фокус розповідав про те, яку пораду королева Ранія дала своїй невістці перед весіллям.