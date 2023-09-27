Рідкісний вихід: рідні діти Мадонни разом прийшли на модний показ у Парижі

Брат і сестра із задоволенням позували присутнім фотографам.

Рідні діти американської попспівачки Мадонни, 26-річна Лурдес Леон і 23-річний Рокко Річі, разом відвідали показ Saint Laurent на Тижні моди в Парижі. Фотографіями заходу в сторіс Instagram поділилася дівчина.

І брат, і сестра були в піднесеному настрої, позуючи на зірковій червоній доріжці перед показом жіночої колекції весна/літо 2024. Для виходу у світ Лурдес вибрала чорну мінісукню з довгими рукавами і відкритими плечима і чорні туфлі на підборах, а волосся вона зібрала в акуратну зачіску.

Модель доповнила вечірній ансамбль величезними золотими сережками-кільцями і простим кольє-підвіскою.

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Лурдес Леон і Рокко Річі Фото: Instagram/lourdesleon

Рокко, який, як і його батько, британський режисер Ґай Річі, полюбляє одяг у стилі 60-их, одягнув чорний довгий плащ у тонку смужку. Під ним була ефектна атласна сорочка і штани.

Лурдес — старша донька 65-річної королеви попмузики. Її батьком є 57-річний пуерто-риканський боксер-професіонал Карлос Леон, з яким співачка зустрічалася три роки в 90-х.

Річі — друга дитина артистки. Він народився у шлюбі Мадонни з Ґаєм Річі, який тривав вісім років. У 2008-му пара оголосила про розставання.

Крім рідних дітей, у виконавиці є ще прийомні: 18-річний Девід Банда, 17-річна Мерсі Джеймс і 11-річні дівчатка-близнюки Стелла та Естер.

Нещодавно Мадонна повернулася до репетицій свого майбутнього світового турне Celebration, присвяченого 40-річчю її творчої кар'єри. Влітку вона була змушена перервати підготовку, оскільки потрапила до лікарні з серйозною бактеріальною інфекцією. Тоді її сім'я готувалася до найгіршого, але лікарям вдалося стабілізувати стан співачки.

Артистка почне свій тур у Лондоні, після чого зробить зупинки в Копенгагені, Барселоні, Парижі, Мілані та інших місцях.

Раніше Фокус писав, що Лурдес Леон з'явилася на вечірці в прозорій сукні без білизни.