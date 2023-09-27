У британському Йорку можна переночувати в чарівній резиденції у стилі Гаррі Поттера

Власники вирішили не обмежуватися якимось одним факультетом Гоґвортсу, а поєднали їх в одних апартаментах.

Шанувальники книг, фільмів та ігор про всесвіт Гаррі Поттера тепер можуть провести ніч у будинку, який цілком би міг належати комусь із героїв Поттеріани. І це не будинок, який "знімався" в одному з фільмів, а апартаменти, оформлені в дусі культової франшизи. Про це пише Yorkshire Live.

Унікальний будинок можна зняти на Airbnb. Ніч у будинку Гаррі Поттера коштує 148 фунтів стерлінгів, а якщо знадобиться місце для домашньої тварини, то доведеться доплатити ще 32 фунти.

У будинку Гаррі Поттера можна зупинятися з домашніми тваринами Фото: Airbnb

101 House At The End — це власний будинок Гріммо в Йорку, з кухнею, оформленою в стилі факультету Гаффлпафф, прихованою спальнею за портретом "Не такої вже й товстої леді", ванною в стилі Слізеріна, читальним залом, бібліотекою і внутрішнім двориком. Є й телевізор, де можна подивитися всі фільми про Гаррі Поттера.

Фото: Airbnb Фото: Airbnb Фото: Airbnb Фото: Airbnb Фото: Airbnb Фото: Airbnb

Власники зазначають, що оформляли своє унікальне житло старовинними аксесуарами та меблями, які знайшли в антикварних магазинах.

Також вони попереджають, що будинок старовинний, тож сходи на другий поверх залишилися з тих часів і можуть показати трохи крутизною, але фанати Гаррі Поттера мають бути до цього готові.

Розташований будинок у центрі Йорка, яким надихалася сама Джоан Роулінг, описуючи локації на кшталт Косого провулка у своїх книгах.

Тут є вулиця 11-го століття із середньовічними будинками, чиї верхні поверхи нависають над пішоходами, магазини, присвячені франшизі і навіть таверна The Shambles, де можна скуштувати традиційно англійські страви.

Крім цього саме графство Йоркшир послужило знімальним майданчиком для фільмів про Гаррі Поттера.

Туристи можуть відвідати плато в бухті Мелхем, де Гаррі Поттер і Герміона ночували в останніх фільмах, або вокзал на станції Готленд, який у фільмах став станцією магічного селища Гогсміт.

Нагадаємо, не всі жителі локацій, де знімали фільми про Гаррі Поттера, залишилися задоволені наданою їм увагою. Так, власник будинку в Брекнеллі, Беркшир, незадоволений натовпами фанатів, які одягаються в мантії і стирчать на тротуарі.

Вигаданий чарівник, як відомо, жив на Прайвет-драйв, 4, зі своїми родичами Дурслеями у вигаданому містечку Літтл-Вінгінг у Сурреї. Однак для зйомок деяких ранніх сцен було використано справжній будинок, який тепер і облягають фанати Гаррі Поттера.