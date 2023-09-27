Княгиня Шарлен уперше прокоментувала чутки про розлучення і пояснила, чому видалила акаунт в Instagram

Княгиня Монако спростувала чутки про розлучення з князем Альбером, назвавши їх "нудними".

45-річна княгиня Монако Шарлен спростувала "виснажливі" чутки про проблеми в її шлюбі з князем Альбером і розкрила причину, через яку вона видалила свій акаунт в Instagram. Шарлен дала інтерв'ю, перебуваючи на своїй батьківщині, в ПАР, куди вирушила вперше після того, як провела там майже рік, через проблеми зі здоров'ям. Про це пише Daily Mail.

Шарлен щойно повернулася в Монако після самотньої поїздки до своєї рідної Південної Африки, де вона відвідувала сім'ю.

Ця поїздка стала її першим візитом до країни з 2021 року, коли вона перенесла жахливу хворобу, через яку вона на кілька місяців відлучилася від чоловіка та восьмирічних близнюків, оскільки не могла літати.

Під час свого останнього візиту вона розповіла в інтерв'ю, що втомилася чути чутки про проблеми в її шлюбі з 65-річним Альбером, і зізналася, що поняття не має, звідки вони взялися, а також пролила світло на своє рішення цього літа видалити свою сторінку в Instagram.

Шарлен з дітьми та чоловіком Фото: Instagram/HSH Princess Charlene

Коментарі з'явилися після того, як вона повідомила виданню в Монако, що вона "безтурботна і щаслива" у своєму шлюбі, спростовуючи чутки, що з'явилися в німецьких і французьких ЗМІ, про те, що вона тепер нібито "живе у Швейцарії" і що її шлюб був "церемоніальним".

В інтерв'ю південноафриканському каналу News24 Шарлен сказала: "Я знаходжу чутки про мій шлюб стомлюючими".

Наполягаючи на тому, що в її шлюбі "немає нічого тривожного", колишня олімпійська плавчиня сказала: "Я просто не розумію, звідки взялися ці чутки".

А акаунт вона видалила з цілком прозаїчної причини: щоб захистити конфіденційність своєї сім'ї. І особливо своїх дітей.

Вона розповіла, що хоче якомога довше тримати близнюків подалі від "тиску" життя на публіці, хоча вона визнає, що вони вже починають це розуміти.

Говорячи про дружбу між Жаком і Габріеллою, вона сказала, що впевнена — вони завжди підтримуватимуть одне одного.

Шарлен з дітьми та чоловіком Фото: Getty Images

Повідомлення про те, що стосунки князя Монако і його дружини нещирі, з'явилися ще в день їхнього весілля 2011 року, коли французькі ЗМІ охрестили її "нареченою-втікачкою", написавши, що вона нібито намагалася втекти перед церемонією (пізніше вона посміялася над цим припущенням).

2021 року тривалий візит принцеси Шарлен до Південної Африки знову породив чутки: її не бачили в Монако протягом 10 місяців.

Її чоловік повідомив, що його дружина нездорова і тому вона вирушила на лікування до Швейцарії. Тепер таблоїди стали писати про те, що пара роз'їхалася і навіть уклала контракт, згідно з яким Шарлен отримуватиме солідну суму за те, що буде присутня поруч із чоловіком під час важливих подій.

Нещодавно Шарлен і Альбер навіть разом з'їздили відпочити на острів Корсика. І, судячи з усього, чудово провели час разом.