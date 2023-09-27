Труси на колготки: як світові зірки моди обіграли найдивніший тренд 2023 року

Відмова від штанів і спідниць на користь трусів здивувала багатьох скептиків.

Модні тренди змінюються від сезону до сезону, з року в рік, і іноді дизайнери видають на-гора образи, які, м'яко кажучи, викликають подив, але не звернути на них уваги не можна. Останній приклад — носити труси поверх колготок замість штанів або спідниці.

Про те, що труси з колготками стануть модними, ще восени минулого року дали зрозуміти такі бренди, як Del Core, Coperni, Aniye Records, Alessandra Rich, Victoria Beckham і Bottega Veneta, які запропонували свої варіанти ансамблів без штанів, чи то моделі з босими ногами в оздобленій спідній білизні, чи то гладкі труси в поєднанні з колготками. Досить сказати, що цей стиль створювали місяцями, але його вже "вигуляли" Кендалл і Кайлі Дженнер, Тесса Томпсон, Белла Хадід і багато інших. Їхня поява в таких сміливих образах викликала підвищений інтерес публіки і яскраві заголовки в ЗМІ.

Емма Корін

27-річна британська акторка Емма Корін на фотоколі MiuMiu Women's Tales під час 80-го Венеційського кінофестивалю представила ексцентричний стиль в образі з колекції Miu Miu осінь/зима 2023-2024. Вона одягла зелений кардиган на ґудзиках у поєднанні з парою трикотажної спідньої білизни. До ансамблю Емма підібрала прозорі чорні колготки, коричневі черевики на шнурівці, невелику чорну дизайнерську сумку і круглі сонцезахисні окуляри.

Джулія Фокс

33-річна зірка модного епатажу Джулія Фокс, яка завжди в авангарді трендів, вирішила і зовсім обійтися без колготок. Модель з'явилася на вулиці, вдягнувши білий укорочений топ з написом "висококласне біле сміття", коричневий жакет, білі шльопанці, оздоблені пухом, і чоловічі труси Diesel. Образ завершувала сумочка, оздоблена зеленим пухом, сонцезахисні окуляри і золоті сережки. Не дизайнерськи, але теж труси.

Джулія Фокс вирішила обійтися без колготок Фото: Getty

Кайлі Дженнер

Одна з найяскравіших представниць телесімейства Кардаш'ян-Дженнер Кайлі задала згаданий тренд ще минулого року, з'явившись у вересні на Тижні моди в Парижі. Засновниця Kylie Cosmetics обрала спідню білизну, поєднуючи білі труси з чорними кіглготками, білою майкою і довгим пальто. Образ завершували великі сонцезахисні окуляри та чорні туфлі.

"Немає штанів — немає проблем" — підписала знімок Кайлі.

Белла Хадід

Відзначилася й американська супермодель Белла Хадід. В один із днів її помітили на Мангеттені, коли вона йшла вулицею в мотоциклетній куртці, уггах на платформах, білій футболці та звичайних білих трусах. Колготки вона не одягала, обмежившись білими шкарпетками.

Кендал Дженнер

Образ Кендал Дженнер, яка вийшла на вулицю, зібравши аутфіт зі светра, колготок, трусів і туфель, став одним із найсміливіших і найбільш обговорюваних. До ансамблю вона підібрала чорні окуляри і сумку.

Пропонуємо подивитися ще кілька варіантів ансамблів у стилі "без штанів".

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