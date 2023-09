Топ 7 продуктів із високим вмістом жирів, які заважають вам схуднути

Продукти з високим вмістом жирів зазвичай дуже смачні та дуже калорійні, тому надмірне вживання може нашкодити і здоров'ю, і фігурі.

Іноді здається, що позбутися зайвої ваги і стати володаркою підтягнутого живота, дуже складно. Дієта, фізичні вправи та здоровий спосіб життя — схуднення вимагає наполегливої праці й самовідданості. Немає необхідності відмовлятися від улюблених продуктів або проводити незліченні години в тренажерному залі, але потрібно скласти план дій, який найкраще підходить для вас, і дотримуватися його. Головне, виключіть продукти з високим вмістом жирів, якщо ви хочете швидше позбутися жиру на животі. Про це пише Eat This, Not That.

"Скорочення споживання продуктів з високим вмістом жирів важливе для зниження ваги та загального стану здоров'я, але також важливо зосередитися на загальному споживанні калорій й підтримувати збалансовану дієту, що містить фрукти, овочі, нежирні білки та цільнозернові продукти", — говорить Емі Гудсон, зареєстрована дієтологиня, сертифікована фахівчиня зі спортивної дієтології. "Крім того, включення регулярної фізичної активності у свій розпорядок дня може допомогти вам досягти і підтримувати здорову вагу, включно зі зменшенням жиру на животі".

Морозиво

Фото: Freepik

"Морозиво — продукт із високим вмістом жирів, калорій і цукру, який часто вживають після їжі, що додає зайві калорії", — пояснює Емі Шапіро, засновниця і директорка Real Nutrition. "Я б порекомендував з'їсти це як ласощі та замовити найменшу порцію".

Піца

Важко встояти перед сирним і солоним смаком піци, але ця їжа з високим вмістом жирів, вуглеводів і жирних продуктів не підійде, якщо ви хочете позбутися жиру на животі. "Піца доступна за ціною", — зазначає Шапіро. "Борошно біле, тому в ньому мало клітковини, а це означає, що більшість людей з'їдають дві або три скибочки за один прийом їжі. Крім того, його часто покривають обробленим м'ясом, до якого додаються натрій та насичені жири — ідеальне поєднання для набору ваги". На щастя, це не означає, що ви взагалі не можете насолоджуватися піцою. Поміркованість завжди є ключем до будь-якої дієти.

Печиво

Фото: Getty Images

Випічка, пампушки та печиво — ласощі, які можна знайти в багатьох сім'ях. Зазвичай їх їдять на десерт, але вони додають додаткові калорії до вашого раціону, не забезпечуючи при цьому особливої поживної цінності.

"Часто це все приготовано з білого борошна, цукру та жиру (вершкового або рослинного масла). Калорії, отримані з таких продуктів, накопичуються і можуть прилипнути до тіла, якщо не контролювати порції", — каже нам Шапіро. "Один пончик може містити від 300 до 500 калорій, а оскільки він не містить клітковини, легко з'їсти більше одного".

Картопля фрі

Картопля фрі смажиться в олії та зазвичай містить багато солі. "Це означає велику кількість калорій, вуглеводів і жирів, які, якщо не контролювати порції, можуть призвести до збільшення ваги", — пояснює Шапіро. "Продукти, що містять велику кількість солі та жиру, часто призводять до переїдання і, відповідно, до збільшення ваги".

Крім того, картоплю фрі зазвичай їдять разом з іншими жирними смаженими стравами, такими як гамбургери. Гудсон застерігає уникати смаженої їжі. "Продукти, обсмажені у фритюрі або на сковороді в олії, зазвичай містять багато шкідливих трансжирів, насичених жирів і калорій, але при цьому містять мало поживних речовин. Картоплю фрі, смажену курку та смажені закуски слід обмежити у своєму раціоні, якщо ви намагаєтеся скинути жир з живота".

Чіпси

Фото: Getty

Багато розфасованих закусок, як-от кренделі, чіпси та печиво, містять шкідливі для здоров'я жири — трансжири. Деякі часто містять надмірну кількість солі та доданого цукру. Гудсон рекомендує обирати більш здорові варіанти перекусів, наприклад, цільні фрукти, насіння або горіхи.

Сосиски, ковбаса та бекон

Ці продукти, як правило, містять велику кількість солі та насичених жирів, які можуть робити основний внесок в утворення жиру на животі. Крім того, дослідження пов'язують оброблене м'ясо з низкою ризиків для здоров'я, таких як діабет, хвороби серця і деякі форми раку.

Кава з цукром

Фото: Freepik

Порція лате може здатися безневинним способом отримати швидкий заряд енергії та позбутися післяобіднього занепаду сил. Але, на жаль, багато кавових напоїв містять зайвий жир і цукор з вершків, сиропів та збитих вершків. "Коли ми споживаємо подібні напої, наш організм сприймає їх як їжу, і в кінцевому підсумку ми з'їдаємо більше калорій", — пояснює Шапіро. "Вони підсумовуються і можуть спричинити збільшення ваги, особливо в ділянці живота".

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.