Бредлі Купер дебютував із новою зачіскою (фото)

Шанувальники якийсь час припускали, що Бредлі коротко підстригся, але під час останніх виходів він носив кепку.

48-річний американський актор Бредлі Купер дебютував із новою модною стрижкою. Знаменитість сфотографували у Вест-Віллідж у Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

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Зірка серії фільмів "Похмілля у Вегасі" постав перед камерами папараці з короткою стрижкою і поголеним обличчям. Для виходу в світ актор і режисер серіалу "Зірка народилася" вибрав сині джинси, білу футболку і темно-синій теплий двобортний кардиган на ґудзиках. Свій ансамбль Купер доповнив чорними кросівками, сонцезахисними окулярами і чорною шапкою Philadelphia Eagles, яку він тримав у руках під час розмови телефоном.

Уже деякий час шанувальники припускали, що Бредлі Купер змінив зачіску, проте під час останніх виходів він приховував стрижку під кепкою.

Нагадаємо, два тижні тому інсайдер повідомив, що Ірина Шейк все ще сподівається зв'язати себе узами шлюбу з Бредлі Купером, з яким вона виховує 6-річну доньку Лею.

Наприкінці серпня 2023 року Шейк і Купер були помічені разом під час відпустки в Італії. Але у вересні модель знову була помічена, коли поспішала в нью-йоркську квартиру футболіста Тома Бреді, з яким їй приписують роман.

Повідомлялося, що Бредлі Купер почав ревнувати колишню кохану до спортсмена, а інший інсайдер розповідав, що він просто радий за модель.