Ірина Шейк провела час із Томом Бреді в його квартирі (фото)

Лише два тижні тому зірка подіумів проводила час із донькою та колишнім коханим в Італії.

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37-річна російська супермодель Ірина Шейк була помічена біля квартири 45-річного квортербека НФЛ Тома Бреді в Нью-Йорку. Про це пише РageSix.

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За словами інсайдерів, Бреді приїхав у свою квартиру в Трайбеку вдень, але залишався в позашляховику приблизно 20 хвилин, перш ніж супермодель з'явилася окремо. Вона також сиділа деякий час у своїй машині з водієм, а потім зайшла в будинок спортсмена. За інформацією джерел, пара провела залишок дня разом.

Шейк мала стильний вигляд у чорній сукні на одне плече і сукні-комбінації з леопардовим принтом. Свій образ вона доповнила чорними кросівками Adidas, чорною сумкою через плече Hermès і чорними тонкими прямокутними сонцезахисними окулярами. Зірка також зібрала волосся у хвіст.

Зустріч Тома та Ірини стала першим разом, коли їх обох публічно помітили разом відтоді, як вона провела міні-відпустку з колишнім коханим Бредлі Купером і донькою Леєю.

Нагадаємо, на початку літа зарубіжні ЗМІ повідомили, що в Ірини Шейк роман із Томом Бреді. Деякий час тому джерела підтвердили, що Шейк і Бреді готові жити разом.

Крім того, коли в мережі почала з'являтися інформація про роман пари, джерела повідомили, що Купер не в захваті від нових стосунків своєї колишньої коханої.