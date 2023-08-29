Бредлі Купер та Ірина Шейк відпочивають із донькою в Італії (фото)

Супермодель проводить час із колишнім коханим на тлі нового роману з Томом Бреді.

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37-річна російська супермодель Ірина Шейк і 48-річний американський актор Бредлі Купер вирушили відпочивати в Італію зі своєю 6-річною донькою Леєю. Про це пише PageSix.

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Дует, який зустрічався з 2015 по 2019 рік, посміхався під час прогулянки на човні.

Зірка подіумів була в чорній довгій сукні, чорних туфлях з відкритим носком і чорній бейсболці. Свій прогулянковий образ вона завершила чорними сонцезахисними окулярами, сумкою і масивними сережками. Її супутник обрав невимушений аутфіт, одягнувши білу сорочку на ґудзиках, сірі штани та кросівки.

Купер протягом усієї прогулянки тримався поруч із Шейк, допомагав їй сісти в катер і навіть обійняв під час спільного обіду.

Фотографії зі спільного відпочинку з'явилися після того, як Ірина Шейк опублікувала у своєму Instagram-акаунті серію знімків, де позувала топлес. Крім того, ці кадри, вочевидь, зробив їй Бредлі, оскільки модель поділилася його фото без сорочки на тлі тієї ж місцини, де були зроблені її знімки.

Нагадаємо, зіркова пара зустрічалася 4 роки до розставання 2019 року. Після цього вони залишилися в хороших дружніх стосунках і часто проводять час заради доньки. Минулого літа вони вирушили у спільну подорож, а шанувальники поспішили припустити, що дует знову разом.

У червні 2023 року зарубіжні ЗМІ повідомили, що в Ірини Шейк роман із 46-річним квортербеком НФЛ Томом Бреді. Минулого тижня джерела підтвердили, що Шейк і Бреді готові жити разом.

Крім того, коли в мережі почала з'являтися інформація про роман пари, джерела повідомили, що Купер не в захваті від нових стосунків своєї колишньої коханої.