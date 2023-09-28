Джессіка Честейн у приголомшливій блискучій сукні з'явилася на кінофестивалі в Іспанії

46-річна актриса вийшла на червону доріжку під час прем'єри фільму "Пам'ять" на кінофестивалі в Сан-Себастьяні.

Джессіка Честейн викликала фурор на прем'єрі свого нового фільму "Пам'ять" на 71-му Міжнародному кінофестивалі в Сан-Себастьяні в Іспанії в середу. Це її перша картина після оскароносної ролі у фільмі "Очі Теммі Фей". Про це пише Daily Mail.

46-річна акторка пройшла червоною доріжкою в сліпучій сукні без бретелей. Синя сукня, прикрашена блискітками і бісером, зі збірками на талії, ідеально підкреслювала її фігуру.

Джессіка Честейн на кінофестивалі в Іспанії Фото: Getty Images

Джессіка розпустила руде волосся і вибрала ефектний димчастий макіяж очей, щоб додати гламурності образу.

Поруч із Джессікою на червоній доріжці позував 44-річний Майкл Франко, режисер фільму "Пам'ять".

У новій картині її партнером став Пітер Скарсгаард. Джессіка грає Сільвію, соцпрацівницю, у якої раніше були проблеми з алкоголем. У релізі йдеться про те, що вона зустрічає Сола і їхня "несподівана зустріч глибоко вплине на них обох, оскільки вони відкриють двері в минуле".

Джессіка Честейн на кінофестивалі в Іспанії

Говорячи про зйомки, вона розповіла, що на зйомках обійшлася без особистого трейлера і сама купувала собі костюми.

Її поява на кінофестивалі відбулася після того, як вона відкрито продемонструвала свою підтримку Софі Тернер після розлучення актриси з Джо Джонасом.

Джессіка Честейн на кінофестивалі в Іспанії

Стосунки між 34-річним співаком і 27-річною зіркою "Гри престолів" стають дедалі заплутанішими після того, як Джо подав на розлучення з матір'ю своїх двох дітей у Маямі, Флорида, на початку цього місяця.

Після подачі заяви про розлучення Джо вирушив в Instagram, щоб опублікувати заяву, в якій стверджувалося, що вона виходила як від нього, так і від Софі, з проханням до громадськості про конфіденційність у цей важкий час.

У пості йшлося: "Після чотирьох прекрасних років шлюбу ми обопільно вирішили мирно розірвати наш шлюб. Існує безліч припущень про те, чому, але насправді це єдине рішення, і ми щиро сподіваємося, що кожен зможе поважати наші побажання конфіденційності для нас і наших дітей".

Однак, судячи з усього, розлучення пари не було мирним, оскільки минулого тижня адвокати Софі звинуватили Джо в "неправомірному утриманні" їхніх дітей.

У пари є трирічна Вілла і 14-місячна Дельфіна, ім'я якої стало відоме зовсім недавно.

У судових документах Софі стверджувала, що сварка, яка сталася 15 серпня, могла стати кінцем їхнього шлюбу, а Джо подав на розлучення менш ніж через три тижні.

Софі також стверджувала, що їй не сказали безпосередньо про розлучення і Джо не повернув їй паспорти дітей, тож вона не змогла повернутися в Англію. А друзі актриси стверджують, що Джо маніпулює, натякаючи на те, що його дружина не так "як слід" виконувала свої материнські обов'язки. Честейн підтримала подругу і всіх, хто написав пости на її захист.