Кому зі знаків Зодіаку варто бути обережнішим у повний Місяць 29 вересня 2023 року

Повний Місяць в Овні, який настане вже завтра, 29 вересня 2023 року, вплине на багато знаків Зодіаку, але деяких із них "зачепить" найбільше.

Астрологиня Анжела Перл попереджає, що перший осінній повний місяць найбільше вплине на Овнів, Раків і Левів.

Овен

Овнам слід бути обережнішими під час майбутнього повного Місяця, оскільки їхні пристрасть і енергія можуть вийти з-під контролю, призводячи до конфліктів і непередбачуваних рішень. Постарайтеся спрямувати свою енергію в позитивне русло і не дійте спонтанно, щоб уникнути небажаних наслідків.

Рак

Ракам з їхнім чутливим і емоційним характером важливо бути обережнішими в період першого осіннього повного Місяця, оскільки вони можуть бути особливо вразливими до емоційних коливань і напруги у стосунках. Намагайтеся підтримувати емоційну рівновагу, спілкуватися відкрито з близькими і приділяти увагу своєму внутрішньому стану.

Лев

Левам слід проявляти обережність під час цього повного Місяця, оскільки вони можуть бути схильними до спалахів гордині й самолюбства. Спробуйте стримувати своє его і не вступати в конфлікти через занадто високі очікування щодо себе та оточуючих. Замість цього, постарайтеся проявити терпимість і співпрацю з іншими.

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