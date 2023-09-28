Дженніфер Еністон знялася для СR Fashion Book і поділилася секретами своєї краси

Акторка не тільки вкотре продемонструвала бездоганну фігуру, а й розповіла, як їй вдається залишатися в такій прекрасній формі.

54-річна американська акторка Дженніфер Еністон стала героїнею 23-го випуску журналу CR Fashion Book, який називається "Музи". На своїй сторінці в соцмережі кінодіва опублікувала не тільки фото, які зроблені для видання, а й показала відео бекстейджу.

На записі можна побачити, як Еністон дуркує в чорній спідній білизні під величезним темним піджаком. Водночас вона професійно позувала, немов усе життя займалася моделінгом.

Тут же є кадри, де Дженніфер переглядає зроблені фото і обіймається з членами команди, яка організувала зйомку.

На чорно-білих фото Еністон позує в образах, які демонструють її нев'янучу красу і підтягнуте тіло. На одному зі знімків вона одягнена в чорний верх бікіні з чорною краваткою під дуже укороченим білим жакетом-болеро.

На інших фото вона в чорній накидці, під якою тільки спідня білизна, і в елегантному чорному брючному костюмі.

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Усі знімки об'єднує бездоганна фігура актриси. За словами Дженніфер, вона п'є багато води, їсть цільні свіжі продукти і намагається спати якомога більше.

"Остання частина є складною для мене, але вона дуже важлива. Я відчуваю це, коли не отримую достатньо відпочинку. На додаток до всього цього, я намагаюся дуже уважно ставитися до того, що впускаю у свій особистий простір. Наш світ дійсно переживає деякі труднощі, і я знаю, що нас усіх це дуже хвилює. Але іноді я думаю, що нам необхідно вимкнути шум", — додала вона.

Актриса розповіла і про свої тренування Pvolve. Це спеціальна програма, основа якої — вправи на опір з мінімальними обтяженнями. За словами Еністон, вона була дуже здивована, коли не змогла з нею впоратися. Тепер актриса практично повністю переключилася на такі тренування. Вони допомагають не тільки підтримувати силу м'язів, а й розвивати координацію та витривалість.

"Я залишаю кожне тренування з відчуттям енергії та сили, але не розбитою. Я закликаю людей спробувати і побачити це на власні очі. Яким би не був ваш рівень фізичної підготовки, це тренування, з яким ви справді зможете почати з того місця, де перебуваєте. У мене з'явилася мотивація тренуватися так, як не було вже багато років. Я з нетерпінням чекаю складних занять і почуваюся сильнішою та комфортнішою у своєму тілі, коли займаюся ними. Щоразу все по-різному", — розповіла знаменитість.

Раніше Фокус писав, що в аналогічній фотосесії знялася Кім Кардаш'ян, яка кардинально змінила імідж на сторінках журналу.