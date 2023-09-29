Амаль Клуні з'явилася на власному вечорі в приголомшливій білій сукні

Амаль і Джордж Клуні доводять, що вони найгламурніша впливова пара, збираючи еліту Голлівуду на благодійному заході в Нью-Йорку на честь "захисників справедливості".

Джордж Клуні та Амаль Клуні мали приголомшливий вигляд днем раніше, вітаючи величезну кількість діячів шоу-бізнесу на своїй другій щорічній премії Albie Awards, що проходила в Нью-Йоркській публічній бібліотеці. Премія Альбі присуджується Фондом Клуні тим, кого вони називають "мужніми захисниками справедливості, які піддаються великому ризику за те, що вони роблять". До числа лауреатів цього року увійшли українська неурядова організація, конголезький активіст з боротьби зі зґвалтуваннями і два іранські журналісти, які розповіли історію вбивства Махси Аміні, що поклала початок повстанню за свободу жінок у їхній країні. Про це пише Daily Mail.

Премію названо на честь судді Альбі Сакса, всесвітньо відомого південноафриканського юриста, ув'язненого, а потім вигнаного за свою активність проти режиму апартеїду.

Фото: Getty Images

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Висловити свою підтримку прийшли друзі пари, зокрема Емілі Блант, Джон Красінскі, Деніел Крейг, Рейчел Вайс, Скарлетт Йоганнссон, Метт Деймон, Енн Гетевей, Сінді Кроуфорд та інші.

Деніел Крейг і Рейчел Вайс

Амаль Клуні, як господиня вечора, вибрала ефектне вбрання. Вона вийшла у світ у білій, розшитій паєтками сукні з невеликим шлейфом. І доповнила образ діамантовими сережками і браслетом, а також маленьким атласним клатчем.

Джордж Клуні підтримував дружину в елегантному класичному смокінгу.

Також на вечорі була присутня мати Амаль, ліванська журналістка Барія Аламуддін.

У якийсь момент впливова голлівудська пара також позувала з модельєром Донателлою Версаче і магнатом краси Шарлоттою Тілбері.

Безліч голлівудських пар перетворили свято на побачення, адже поки триває страйк акторів, виходів на червону доріжку немає.

Метт Деймон і Люсіана Баррорсо

Так, на вечір Амаль і Джорджа прийшли Деніел Крейг і Рейчел Вайс, Сінді Кроуфорд і Ренді Гербер, Джуліанна Мур і Барт Фрейндліх, Метт Деймон і Люсіана Баррорсо, а також Емілі Блант і Джон Красінскі.

На вечорі, серед інших зірок також були тріумфатори Грета Гервіг і Ноа Баумбах, які святкують мільярдний успіх свого фільму "Барбі".

На вечорі відбулося і возз'єднання актрис: Меріл Стріт і Енн Гетевей сиділи поруч через 17 років після свого фільму "Диявол носить Prada".

Утім, незважаючи на те, що подія була офіційною, гості підсаджувалися до своїх друзів і робили селфі. Розважала гостей Аліша Кіз.

Вечір Albie Awards

Нагадаємо, ще нещодавно Амаль Клуні та її чоловік подорожували Європою, проте тепер вони повернулися до Нью-Йорка.