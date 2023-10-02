Девід Бекхем прийшов із дітьми на модний показ Вікторії в Парижі (фото)

На модний показ Вікторії Бекхем у Парижі прийшла вся її сім'я. Дочка Гарпер була стильно одягнена, мабуть успадкувала почуття стилю від своєї мами.

Дизайнерка Вікторія Бекхем представила в Парижі нову колекцію свого бренду весна-літо 2024. Це вже втретє, коли дизайнерка показала свою колекцію у Франції. На модний показ для підтримки прийшла вся родина: чоловік Девід Бекхем, сини — Бруклін з дружиною Ніколою Пельтц і Ромео, Круз і Харпер, повідомляє Daily Mail.

12-річна Гарпер Бекхем доводить, що успадкувала почуття стилю від своєї мами-дизайнера. Вона вирушила на показ у модній білій сукні, під яку взула туфлі Prada на підборах-мюле за 840 фунтів.

Фото: Getty Images

Проте, схоже, що Вікторія не мала великого впливу на вбрання свого чоловіка: завжди стильний 48-річний Девід зробив рідкісну модну помилку. Він вийшов з готелю в шкарпетках і сандалях. На додачу до образу колишній футболіст одягнув приталений темно-синій костюм поверх простої білої футболки і пари помаранчевих сонцезахисних окулярів, а також взяв із собою чоловічу сумку Goyard.

Також з ними був помічений молодший син Бекхемів Круз, 18 років, який віддав данину поваги дев'яностим рокам і деніму, поєднуючи куртку і джинси із зеленими туфлями Converse.

Бруклін прийшов у простій білій футболці та чорних штанах, а ось його дружина Нікола вибрала спідницю, топ і колготки в сіточку.

Під час показу вся сім'я сиділа на показі в першому ряду.

Після модного заходу футболіст опублікував фото, на якому обіймає Вікторію.

"Тиша після бурі. Ми так пишаємося тобою, як завжди. Ти дотримувалася своїх високих стандартів", — написав Девід.

Нагадаємо, 29 вересня рідні діти Мадонни разом прийшли на модний показ у Парижі. Брат і сестра недовго попозували присутнім фотографам.

Раніше, Фокус писав, що Девід Бекхем і Сальма Гаєк сходили на весілля Марка Ентоні з королевою краси.