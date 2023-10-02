Холостий Місяць у жовтні 2023: коли буде і що не можна робити

Холостий Місяць — проміжки часу, коли Місяць не взаємодіє з жодною з планет, і ці періоди можуть нести небезпеку для людей.

Астролог Влад Росс попереджає про небезпеку, адже природа і людство в період Холостого Місяця ніби завмирають перед прийдешнім ривком, тому нам потрібен відпочинок, інакше все може йти не за планом.

Що таке Місяць без курсу або Холостий Місяць?

Раз на кілька діб Місяць залишає сузір'я Зодіаку, щоб здійснити перехід у наступне. Але є періоди, коли він не взаємодіє з жодною планетою, ці проміжки і називають Холостим Місяцем.

Кількість періодів Місяця без курсу в кожному місяці різна, і, маючи знання про них, ви зможете зробити своє життя гармонійнішим.

Коли Місяць без курсу буде в жовтні 2023 року?

3 жовтня 04:16 — 08:04

5 жовтня 09:34 — 15:32

7 жовтня 22:11 — 8 жовтня 02:24

10 жовтня 12:37 — 15:01

12 жовтня 23:10 — 13 жовтня 03:21

15 жовтня 10:01 — 14:03

17 жовтня 18:44 — 22:35

19 жовтня 22:02 — 04:53

22 жовтня 09:02 — 09:05

23 жовтня 22:03 — 24 жовтня 11:32

26 жовтня 09:39 — 13:01

28 жовтня 11:19 — 14:44

30 жовтня 13:32 — 17:08

Місяць без курсу: що не можна робити

ухвалювати серйозні рішення;

робити важливі справи;

брати участь у переговорах;

планувати щось;

робити ремонт;

проходити співбесіди;

вирушати в поїздки;

здійснювати великі покупки;

робити уколи краси;

здавати аналізи.

Місяць без курсу: що потрібно робити

відпочивати та медитувати;

читати або дивитися щось;

залишатися наодинці;

займатися улюбленою справою.

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