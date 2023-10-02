Останнє шоу Сари Бертон для Alexander McQueen зібрало зірок на подіумі та в залі

Сара Бертон присвятила останній показ, створений нею для Alexander McQueen пам'яті дизайнера.

Дизайнерка Сара Бертон, яка створювала знамениту весільну сукню Кейт Міддлтон, представила свою останню колекцію як креативна директорка бренду Alexander McQueen на Тижні моди в Парижі. Показ вийшов дуже емоційним, адже в цій компанії Сара пропрацювала 26 років. Спочатку, як особистий помічник Макквіна 1997 року, а 2010-го, після його смерті, Сара Бертон стала креативним директором. На подіумі та в залі не було тих, хто залишився байдужим. Про це пише The Guardian.

Це був найдушевніший момент для найемоційнішого бренду сучасної моди. Від провокаційних показів самого Лі Александра Макквіна до казкової романтики мереживної сукні, створеної в секретному ательє Сарою Бертон для королівського весілля Кейт і Вільяма 2011 року, цей бренд завжди розповідав не стільки про одяг і моду, як про почуття і переживання.

Показ Alexander McQueen

Бертон присвятила шоу "пам'яті Лі Александра Макквіна, чиїм бажанням завжди було розширення прав і можливостей жінок, а також пристрасті, таланту і відданості моєї команди".

Показ відбувся на історичному промисловому ринку в районі Маре. У перших рядах зібралися всі шанувальники бренду, які вибрали для прощального показу знакові речі з минулих колекцій.

Так, акторка Ель Фаннінг вибрала сукню з "бджолиної" колекції Бертон весна-літо 2013 з пишною спідницею у формі сот і вишитими бджолами та відповідним кольє.

Ель Фаннінг

Кейт Бланшетт одягла пошиту на замовлення сукню з ефектним краєвидом ззаду і червоними ангельськими крилами у формі серця, в якій вона дебютувала в ролі голови журі Каннського кінофестивалю 2018 року.

Кейт Бланшетт

А шоу відкрила Кайя Гербер в ефектній чорній мінісукні з вирізом на грудях і ефектних червоних туфлях на шпильці.

За 13 років, що минули після смерті Лі Макквіна, Бертон, його скромна заступниця, опинилася в центрі уваги, і вона надала дому м'якшого й органічнішого боку. Якщо Макквін надихався Лондоном Джека-Різника, то бачення Бертон привнесло на подіум дикі квіти і фольклор.

Але для свого фінального показу вона вибрала анатомічно деталізовані силуети, глянцеву чорну шкіру, що контрастує з тонкою шовковою золотою бахромою і червоні троянди, вічний мотив Макквіна.

У фіналі показу Наомі Кемпбелл показала останній образ: срібну сукню, розшиту стеклярусом, з вирізом у формі серця і баскою у вигляді акулячих плавників.

Наомі Кемпбелл, яка плаче

Під овації Бертон, недбало вдягнена в джинси і синю сорочку, зі светром на плечах, просяяла і вклонилася востаннє. Анна Вінтур довго обіймалася і цілувала трьох її маленьких доньок, Сесілію, Елізабет і Роміллі.

49-річна Сара Бертон не дала жодних вказівок щодо свого наступного кроку. Її відхід з Alexander McQueen порушує питання про те, чи продовжить вона неофіційно виконувати роль головної дизайнерки нинішньої принцеси Уельської. Ці відносини зміцнилися за 12 років, що минули після королівського весілля, оскільки Бертон створювала образи для багатьох ключових заходів, зокрема чорну сукню-пальто, що була на Кейт на похороні королеви Єлизавети.

Відомо, що Кейт Міддлтон і Сара Бертон дружать і саме принцеса Уельська зробила Сару знаменитою, коли та створила для неї весільну сукню.

Сара Бертон на весіллі Кейт Міддлтон Фото: Getty

Бертон може "забрати" з собою найвідомішу клієнтку бренду, коли вона залишить компанію, і продовжить створювати для Кейт нові твори або на приватне замовлення, або під новим власним брендом.

Вважається, що наступника вже визначено, хоча жодних заяв зроблено не було. У зв'язку з цією роботою згадували італійських дизайнерів Ріккардо Тіші, випускника Burberry і давнього директора з дизайну Prada Фабіо Замбернаді, а також високопосадовців, які нині працюють на посадах заступників у Лондоні та Парижі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Сару Бертон, її роботу і стосунки з Александром Макквіном.