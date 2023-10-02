71-річна актриса Ізабелла Росселліні з'явилася на обкладинці Vogue і дала відверте інтерв'ю

Ця обкладинка Vogue стала для легендарної актриси 38-ю за рахунком.

Ізабелла Росселліні в 38-й раз з'явилася на обкладинці Vogue. Коли вона фотографувалася для першої — їй було 27 років, зараз -71 рік. Акторка подякувала за те, що її зморшки не ретушували та розповіла про славу і про те, як було рости в сім'ї знаменитостей: шведської акторки Інгрід Бергман та італійського кінорежисера Роберто Росселліні.

Щойно вона народилася, вона вже була зіркою. Вона була моделлю і актрисою, вийшла заміж за Мартіна Скорсезе, а серед її бойфрендів були Девід Лінч і Гері Олдмен.

Ізабелла Росселліні на обкладинці Vogue

Вона є автором видатної серії короткометражних фільмів, і її театральні вистави викликають захоплення. Зараз вона багато часу проводить на своїй фермі в США, де вирощує екологічні продукти.

Говорячи про свою матір, Ізабелла, в якої є сестра-близнюк Ізотта-Інгрід, згадує, що її батьки були головними героями любовної історії, яка викликала глобальний скандал і була надрукована в усіх світських журналах.

Фільми батьків вона не дивилася, зате закохалася в кіно, коли побачила діснеївський "101 далматинець" (1961). "Мені було дев'ять років, і вже тоді я любила тварин. Я дивилася його двічі поспіль. Я була зачарована", — згадує Ізабелла.

Ізабелла Росселліні для Vogue

"А коли ви вперше подивилися фільм за участю вашої матері?", — запитує журналіст.

"Я взагалі-то пам'ятаю, як уперше була шокована: це сталося з Жанною д'Арк Віктора Флемінга (1948). Вона була головною героїнею, у неї влучила стріла, а потім вона згоріла... Коли ми побачили цю сцену, то розплакалися. Нас забрали з кінотеатру. Мамі, якої не було з нами, довелося бігти додому і показувати, що вона жива. Я досі пам'ятаю той жах, якого зазнала в тій залі", — відповідає Ізабелла.

Батьків часто не було поруч, але якщо виникала серйозна проблема — вони одразу прилітали додому. Ізабелла народилася з деформацією хребта, вираженим сколіозом.

"У мене були серйозні операції, і тоді мої батьки перестали працювати, щоб бути зі мною. Я завжди знала, що можу на них розраховувати", — згадує акторка. Вона не одразу обрала кар'єру акторки, бо боялася порівняння з матір'ю.

Ізабелла Росселліні для Vogue

"Мені хотілося вивчати тварин. Ще мені подобалася мода. У сім'ї моя двоюрідна сестра Фіорелла Маріані та перша дружина мого батька Марселла де Марчіс, з якою я була дуже близька, були художниками з костюмів. Я сказала собі: "Я теж буду художником з костюмів!". Тому я вступила до Академії костюма і моди в Римі. Я починала як асистентка Марселли і водночас отримувала пропозиції від телебачення", — каже Ізабелла.

Моделлю вона теж стала випадково.

"У мене був флірт із зовсім молодим Фабріціо Феррі, менеджером якого був той самий агент, що й легендарного фотографа Брюса Вебера: він побачив мене і запропонував мені позувати для зйомки для Vogue Italia. Алекс Ліберман — тодішній редакційний директор Condé Nast — побачив фотографії та сказав: "Надішліть їх Аведону". У 1982 році у мене було чотири обкладинки американського Vogue, три з яких були поспіль, абсолютно винятковий факт, який призвів до мого контракту з Lancôme. Я увійшла у світ моди через парадні двері. Мені було 27 років, я була вже стара для того світу, але виглядала набагато молодшою!", — жартує Росселліні.

На нову обкладинку Ізабеллу фотографував Чжун Лінь. І вона називає зйомку особливою.

Ізабелла Росселліні для Vogue

"Образи Чжун Ліня вирізняються поетичністю, вишуканістю та елегантністю. Саме цього я вимагаю від моди. Мені потрібні поради про те, як бути елегантною і витонченою. Я вважаю, що виглядати молодшою за свій вік дуже принизливо, і в будь-якому разі це програшна битва. Я попросила Vogue Italia не ретушувати фотографії. Мені цікаво побачити реакцію читачів. Деякі з них будуть позитивними, деякі негативними. Може бути! Я не можу передати вам емоції, коли 10 років тому перша жінка-директор великого косметичного бренду Франсуаза Леманн попросила мене повернутися до реклами Lancôme. Мене вигнали в 40 років, після більш ніж 14 років роботи, бо я була "занадто стара", щоб бути красивою. Як пощастило, що ми, жінки, змогли прожити так довго і стати свідками великої соціальної еволюції!", — каже актриса.

Нагадаємо, образ Ізабелли Росселліні з фільму "Смерть їй личить" став культовим. Його навіть приміряла на Геловін Ріта Ора.