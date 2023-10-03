3 жовтня 2023 року: Діонісія Ареопагіта — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна приймати подарунки та засуджувати людей.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святителя Діонісія Ареопагіта. Він був учнем апостола Павла, а також першим єпископом у своєму місті, який загинув від рук язичників. Святитель написав кілька творів, які вплинули на розвиток християнської філософії.

Що не можна робити 3 жовтня:

лягати під хірургічний ніж;

приймати подарунки;

засуджувати людей.

Народні прикмети та повір'я:

хмари низько — скоро похолодає;

галки зібралися зграєю і кричать — до ясної погоди;

миші копають нори на південній стороні — зима буде холодною.

День ангела святкують:

Денис, Іван, Павло, Петро, Феодосія.

Народилися в цей день:

1957 рік — Люко Дашвар, українська письменниця;

1988 рік — ASAP Rocky, американський репер, чоловік співачки Ріанни.

Також цього дня:

1906 рік — міжнародним сигналом лиха затверджують сигнал SOS (раніше діяв сигнал CQD);

1917 рік — у Чигирині розпочинається Всеукраїнський з'їзд козацтва, під час якого затверджують статут організації та обирають її Генеральну раду на чолі з Павлом Скоропадським;

1925 рік — відкривають Харківський державний театр опери та балету;

1952 рік — у Лос-Анджелесі розробляють перший відеозапис на магнітну стрічку.