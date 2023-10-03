3 жовтня 2023 року: Діонісія Ареопагіта — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна приймати подарунки та засуджувати людей.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святителя Діонісія Ареопагіта. Він був учнем апостола Павла, а також першим єпископом у своєму місті, який загинув від рук язичників. Святитель написав кілька творів, які вплинули на розвиток християнської філософії.
Що не можна робити 3 жовтня:
- лягати під хірургічний ніж;
- приймати подарунки;
- засуджувати людей.
Народні прикмети та повір'я:
- хмари низько — скоро похолодає;
- галки зібралися зграєю і кричать — до ясної погоди;
- миші копають нори на південній стороні — зима буде холодною.
День ангела святкують:
Денис, Іван, Павло, Петро, Феодосія.
Народилися в цей день:
1957 рік — Люко Дашвар, українська письменниця;
1988 рік — ASAP Rocky, американський репер, чоловік співачки Ріанни.
Також цього дня:
1906 рік — міжнародним сигналом лиха затверджують сигнал SOS (раніше діяв сигнал CQD);
1917 рік — у Чигирині розпочинається Всеукраїнський з'їзд козацтва, під час якого затверджують статут організації та обирають її Генеральну раду на чолі з Павлом Скоропадським;
1925 рік — відкривають Харківський державний театр опери та балету;
1952 рік — у Лос-Анджелесі розробляють перший відеозапис на магнітну стрічку.