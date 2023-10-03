Стелла Маккартні показала одяг із водоростей і зібрала зірок на своєму модному показі

Стелла співпрацювала зі своїм знаменитим батьком і заявила, що "продає світу екологічність".

Стелла Маккартні відродила свої найкращі хіти на "природопозитивному" шоу в Парижі. Дочка Пола Маккартні співпрацювала зі своїм знаменитим батьком, показала одяг з водоростей і зібрала на показі в рамках Тижня моди своїх знаменитих і впливових друзів, включно з Анною Вінтур, сестрами Гілтон, Робертом Дауні-молодшим, Кейт Бланшетт, Періс Джексон і багатьма іншими. Про це пише The Guardian.

Стелла Маккартні вважає, що її місія — не продавати одяг на подіумі, а "продавати світу екологічність". На Тижні моди в Парижі вона організувала "позитивний до природи" вуличний ринок з 21 кіоском, де продавали екологічно чисті продукти, починаючи від пов'язаних гачком міні-суконь з морських водоростей і закінчуючи вегетаріанськими гамбургерами Лінди Маккартні.

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"Чесно кажучи, це один з найважливіших днів у моєму житті", — сказала власниця кіоску Тесса Каллаган, генеральна директорка і засновниця Keel Labs, чия пряжа Kelsun представлена в новій колекції Маккартні в кількох літніх сукнях ажурного в'язання в стилі бохо, що виглядають як зв'язана гачком бавовна, але зроблені з поновлюваних водоростей.

Показ Стелли Маккартні

Морські водорості, каже Каллаган, є "корисною для планети сировиною, оскільки вони надзвичайно поширені і, на відміну від бавовни, не потребують добрив або пестицидів. Це передбачає відсутність споживання води, землекористування та залежності від викопного палива".

Показ Стелли Маккартні

На стенді Radiant Matter глядачі захоплювалися мерехтливою сукнею, виготовленою з нової біорозкладної альтернативи блискіткам. Компанія у співпраці з Маккартні створила сукню і комбінезон.

"Мода завжди була місцем, де люди знаходили свою сім'ю і свою команду, і це момент, коли спільнота, яка дбає про моду і навколишнє середовище, може об'єднатися. А ще, хто не любить французький ринок?", — сказала сама Стелла.

Дизайнерка співпрацювала зі своїм батьком для створення частини колекції на подіумі, яка прославляла одяг, що передається з покоління в покоління. "Я завжди брала речі з гардероба мами і тата, а тепер моя дочка позичає їх у мене", — сказала вона.

Графіка Wings, створена колись її батьками, красувалася на футболках з органічної бавовни і прикрашених жилетах, що запозичили атмосферу сценічного одягу Пола Маккартні 1970-х років. Сукні-комбінації з мереживною обробкою і жіночний крій відродили найкращі хіти Stella на подіумі.

Показ Стелли Маккартні

Також на подіумі представили веганські "шкіряні" сумки Frayme з винограду, що є побічним продуктом виробництва Veuve Clicquot, яке належить інвесторам Маккартні, LVMH.

За словами Стелли Маккартні, 95 відсотків колекції виготовлено з матеріалів, які бренд вважає екологічно відповідальними, порівняно з 92% минулого сезону і 91% позаминулого сезону.

"Ми тут не для того, щоб змусити вас почуватися винними. Ідеться про те, щоб робити те, що ви можете, брати з собою пляшку з водою та сумку для покупок, коли виходите з дому чи щось іще. І не споживати так багато модного одягу, бо знаємо, що він нам не потрібен", — каже Стелла.

На її показ на Тижні моди в Парижі прийшло безліч зірок, зокрема Періс Джексон, Періс Гілтон, Нікі Ротшильд і Кейт Бланшетт, яка зайняла місце в першому ряду разом з Анною Вінтур.

Гості на показі Стелли Маккартні

Ще однією зіркою став Роберт Дауні-молодший у його стильному образі: світлому костюмі, цікавій футболці та яскравих кросівках.

Стелла Маккартні та Роберт Дауні-молодший Фото: Getty Images

Сам показ проходив просто неба, гості сиділи під деревами, а моделі йшли на тлі Ейфелевої вежі.

Нагадаємо, раніше на Тижні моди в Парижі з брендом Alexander McQueen попрощалася знаменитий дизайнер Сара Бертон, яка створила для Кейт Міддлтон її культову весільну сукню.