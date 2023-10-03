Володимир Дантес жорстко відповів Ілону Маску на цинічний мем про Зеленського (фото)

Український співак Володимир Дантес різко відреагував на публікацію Ілона Маска про президента України.

Український співак, телеведучий і шоумен Володимир Дантес у соціальній мережі"Х" (раніше Twitter) прокоментував опублікований мільярдером Ілоном Маском цинічний мем про президента Володимира Зеленського та допомогу Україні в умовах війни.

Дантес жорстко відповів Маску і закликав українців наслідувати його приклад: "Ви знущаєтеся з українців... Я думав ти сильний, але ти просто боягуз".

"Граматично правильно все? Не знаю, але суть хотів донести. Ви теж можете аргументи свої написати Ілону", — зазначив він і показав на своїй сторінці в Instagram, що саме вирішив відповісти Маску.

Фото: volodymyrdantes/Instagram

Що передувало заяві Володимира Дантеса

Ілон Маск у підконтрольній собі соцмережі "X" вирішив "висміяти" президента України Володимира Зеленського. Суть його цинічного тролінгу полягала в тому, щоб дорікнути голові держави в тому, що той щосили намагається знайти фінансову допомогу для стабілізації економіки України в умовах тривалої військової агресії Російської Федерації проти України.

"Коли минуло п'ять хвилин, а ти ще не попросив мільярд доларів допомоги", — підписав свою публікацію Маск.

Нагадаємо, Володимир Дантес відповів на запитання про весілля з Дашею Кацуріною. Він розповів, що вона — його кохана людина, друг і партнер. Про їхні романтичні стосунки стало відомо влітку 2022 року.