Віктор Павлік показав рідкісне фото із сином та онуком

Український співак Віктор Павлік поділився рідкісним знімком зі своїм сином Олександром та онуком Давидом.

Популярний український співак Віктор Павлік показав рідкісний знімок свого старшого сина Олександра та онука Давида. Він опублікував їхнє фото на своїй сторінці в Instagram.

"Син Саша, і онук Давид! Мої!", — написав Павлік.

Син і онук Віктора Павліка

Олександр Павлік — старший син співака від першого шлюбу. Він народився 1984 року. Віктор Павлік залишив сім'ю, коли синові виповнилося два тижні.

Він відновив стосунки із сином, тільки коли той пішов у третій клас.

Олександр Павлік — первісток артиста, який народився у шлюбі з першою дружиною 1984 року. 37-річний Олександр, як і його батько, музикант, а також засновник дитячої музичної студії Pavlik Kids. Заробляв гроші, виступаючи в ресторанах, був учасником шоу "Х-Фактор".

Одружений, його синові Давиду в листопаді виповнюється 14 років.

Нагадаємо, 2020 року, у 21 рік помер син співака Павло Павлік, якому діагностували рак 2018 року. Віктор важко переживав втрату.

2021 року в артиста народився син Михайло. Його мати — блогерка Катерина Реп'яхова.

Для Репяхової Михайло став першою дитиною, на відміну від її чоловіка. У шлюбі з першою дружиною Лідією у Павліка народився син Олександр (1984), у другому шлюбі у нього з'явилася дочка Христина (1987), а в третьому — син Павло (1999).

Стосунки Катерини та Віктора Павліка часто обговорювали в соцмережах через велику різницю у віці. Співак старший за дружину на 29 років. Пара познайомилася 4 листопада 2015 року. Тоді дівчина відвідала концерт свого кумира в Миколаєві, де й познайомилася з ним. Розповідаючи про знайомство, Реп'яхова згадувала: "Я вирішила не чекати концерту в Києві та приїхала до Миколаєва, хоча в мене на той момент були куплені вже квитки на концерт у Києві. Але той концерт був у лютому, а я приїхала в листопаді".

Віктор Павлік із дружиною та сином Михайлом

Нагадаємо, раніше Віктор Павлік і його молода дружина потрапили в скандал, коли виявилося, що він подарував їй спецперепустку для проїзду Південним мостом у Києві.

Південний міст закрито для приватних авто з червня минулого року — рух мостом дозволено тільки для спецтранспорту екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, транзитного вантажного транспорту, а також авто зі спеціальними перепустками.

У результаті поліція вилучила у Віктора Павліка спецперепустку, якою хизувалася його дружина, а сама вона принесла вибачення.