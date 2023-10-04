Класика і денім: Енн Гетевей прийшла на шоу в дуже дивному костюмі (фото)

Енн — не перша знаменитість, яка останнім часом демонструє любов до речей із деніму

40-річна американська акторка Енн Гетевей прийшла на шоу "Доброго ранку, Америко" у вбранні, скомбінованому з класичної костюмної тканини і деніму, пише Page Six.

Знаменитість обрала стильний образ від бренду Dion Lee, який складався з блейзера з прикріпленим джинсовим корсетом і штанів з подвійною талією. Вона доповнила комплект чорними босоніжками на платформі та вклала волосся розпущеними хвилями. Її макіяж був максимально природним.

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Зараз Енн частіше з'являється на публіці, оскільки зайнята просуванням романтичної комедії "Вона прийшла до мене", в якій вона грає разом з Пітером Дінклейджем і Марісою Томей.

Гетевей — лише одна зі знаменитостей, яка приміряла джинсовий образ. Кеті Перрі, відома прихильниця подвійного деніму, в липні продемонструвала джинсовий костюм на побаченні з Орландо Блумом, Вікторія і Девід Бекхеми приміряли джинсові сорочки на ґудзиках і джинси, Мадонна і Ріта Ора також є шанувальницями ретро-тренду, а Джулія Фокс — і зовсім королева джинсових реміксів.

Джинсові корсети дуже любить співачка Селена Гомес.

Раніше Фокус писав, що Енн Гетевей з'явилася на публіці в сукні Versace, в якій кількома днями до заходу за участю актриси вийшла на подіум Клаудіа Шиффер.