Класика і денім: Енн Гетевей прийшла на шоу в дуже дивному костюмі (фото)
Енн — не перша знаменитість, яка останнім часом демонструє любов до речей із деніму
40-річна американська акторка Енн Гетевей прийшла на шоу "Доброго ранку, Америко" у вбранні, скомбінованому з класичної костюмної тканини і деніму, пише Page Six.Важливо
Знаменитість обрала стильний образ від бренду Dion Lee, який складався з блейзера з прикріпленим джинсовим корсетом і штанів з подвійною талією. Вона доповнила комплект чорними босоніжками на платформі та вклала волосся розпущеними хвилями. Її макіяж був максимально природним.
Зараз Енн частіше з'являється на публіці, оскільки зайнята просуванням романтичної комедії "Вона прийшла до мене", в якій вона грає разом з Пітером Дінклейджем і Марісою Томей.
Гетевей — лише одна зі знаменитостей, яка приміряла джинсовий образ. Кеті Перрі, відома прихильниця подвійного деніму, в липні продемонструвала джинсовий костюм на побаченні з Орландо Блумом, Вікторія і Девід Бекхеми приміряли джинсові сорочки на ґудзиках і джинси, Мадонна і Ріта Ора також є шанувальницями ретро-тренду, а Джулія Фокс — і зовсім королева джинсових реміксів.
Джинсові корсети дуже любить співачка Селена Гомес.
Раніше Фокус писав, що Енн Гетевей з'явилася на публіці в сукні Versace, в якій кількома днями до заходу за участю актриси вийшла на подіум Клаудіа Шиффер.