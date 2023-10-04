Классика и деним: Энн Хэтэуэй пришла на шоу в очень странном костюме (фото)

Энн – не первая знаменитость, которая в последнее время демонстрирует любовь к вещам из денима

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40-летняя американская актриса Энн Хэтэуэй пришла на шоу "Доброе утро, Америка" в наряде, скомбинированном из классической костюмной ткани и денима, пишет Page Six.

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Знаменитость выбрала стильный образ от бренда Dion Lee, который состоял из блейзера с прикрепленным джинсовым корсетом и брюк с двойной талией. Она дополнила комплект черными босоножками на платформе и уложила волосы распущенными волнами. Ее макияж был максимально естественным.

Фото: Getty

Сейчас Энн чаще появляется на публике, поскольку занята продвижением романтической комедии "Она пришла ко мне", в которой она играет вместе с Питером Динклэйджем и Марисой Томей.

Хэтэуэй — лишь одна из знаменитостей, которая примерила джинсовый образ. Кэти Перри, известная поклонница двойного денима, в июле продемонстрировала джинсовый костюм на свидании с Орландо Блумом, Виктория и Дэвид Бекхэмы примерили джинсовые рубашки на пуговицах и джинсы, Мадонна и Рита Ора также являются поклонницами ретро-тренда, а Джулия Фокс — и вовсе королева джинсовых ремиксов.

Джинсовые корсеты очень любит певица Селена Гомес.

Ранее Фокус писал, что Энн Хэтэуэй появилась на публике в платье Versace, в котором несколькими днями до мероприятия с участием актрисы вышла на подиум Клаудиа Шиффер.