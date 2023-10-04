78-річна Гелен Міррен вийшла на подіум у блискучій сукні

Актриса сяяла в буквальному сенсі цього слова.

Оскароносна британська акторка Гелен Міррен у свої 78 років продовжує вести активне життя, і йдеться не тільки про залаштунки. Вона активно знімається в кіно, прикрашає сторінки світових видань і виходить на подіуми. Зокрема, літня знаменитість стала зіркою заходу "Walk Your Worth" і показу французького косметичного бренду L'Oreal, посолкою якого вона є, на тижні моди в Парижі, пише Daily Mail.

Гелен одягла срібну сукню з паєтками та ефектними рукавами, які тягнулися за нею. Її сиве волосся було начесане й утворювало на голові справжню хмару.

Як відомо, в останні роки Міррен вирішила відмовитися від фарби для волосся і повернутися до свого природного кольору.

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Гелен Міррен принципово не зафарбовує сивину Фото: Getty Images

На подіумі до неї приєдналися 65-річна американська акторка Енді МакДавелл і 25-річна Ель Фаннінг.

Це не вперше, коли актриса бере участь у просуванні косметичного бренду. 2021 року Міррен вийшла на подіум перед Ейфелевою вежею, продемонструвавши недбалу зачіску й ефектний чорний макіяж "котяче око".

Ім'я Міррен знову чути не тільки через її модні виходи. Знаменитість, яка зіграла свого часу Єлизавету II, втілила на екрані ще одну легендарну особистість. Вона зіграла єдину в історії Ізраїлю жінку-прем'єр-міністра Голду Меїр у картині "Голда". Гелен вже зазнала критики за те, що зіграла єврейку, не будучи нею, проте режисер Гай Наттів заявив, що актриса — професіонал своєї справи.

Раніше Фокус писав, що Гелен Міррен продовжує розривати шаблони і не так давно з'явилася на публіці в яскраво-рожевому вбранні.