"Викинув матрац у вікно": Арнольд Шварценеггер розповів, що був "неймовірно" суворим зі своїми дітьми

Актор сказав, що змушував дітей прибирати за собою, заправляти ліжко і прати свій одяг.

Арнольд Шварценеггер розповів, що він був "суворим" батьком, і його дітям доводилося мити душ, чистити туалети і прати одяг. Він не дозволяв їм вимагати цього від прислуги і карав, якщо вони намагалися обійти правила. Про це він розповів, рекламуючи свою нову книгу на Jimmy Kimmel Live.

76-річний актор, розповідаючи про свою нову книжку із самодопомоги "Будь корисний: сім інструментів для життя", відповідав на запитання Джиммі Кіммела і коли ведучий запитав, чи був він суворим батьком, сказав, що так, був.

"Ну, це залежить від вашого визначення. Я думаю, що в дитинстві я був поблажливим. Але я думаю, що за американськими стандартами, напевно, суворим", — сказав Арнольд.

Арнольд Шварценеггер, у якого є діти Кетрін, 33 роки, Христина, 31 рік, Патрік, 30 років, і Крістофер, 26 років, від колишньої дружини Марії Шрайвер, не давав дітям поблажок.

Шоу Джиммі Кіммела

Джиммі попросив Арнольда навести приклад того, що вважається суворим у його домі.

"Я думаю, що мої діти найчастіше згадують, як мій син Патрік, наприклад, не заправив ліжко. Він попросив няню застелити ліжко, чого йому не дозволяли. Я прийшов, і ліжко було заправлене так бездоганно, що я подивився на нього і запитав: "Патріку, ти це зробив?". І він відповів: "Ні, я цього не робив". Я схопив матрац, відчинив двері, схопив матрац і викинув його з балкона в басейн", — розповів Арнольд.

Він додав, що Патріку довелося тягнути матрац і подушки назад.

Сім'я Арнольда Шварценеггера Фото: Instagram patrickschwarzenegger

"Я сказав, що діти мають самі застеляти постіль. Їм доводилося мити душ самостійно. Вони повинні були самі чистити свій туалет і прати свій одяг", — продовжив він під оплески студії в Лос-Анджелесі.

Арнольд, у якого також є 26-річний син Джозеф Баена від роману з хатньою робітницею Мілдред Баена, також розповів Джиммі про те, як він спалив туфлі Кетрін у каміні після того, як вона кілька днів не прибирала їх на місце.

Треба зазначити, що ток-шоу Джиммі на каналі ABC відновилося в понеділок уперше після завершення страйку голлівудських сценаристів.

Гільдія сценаристів США, яка представляє інтереси понад 11 000 сценаристів, у неділю ввечері 24 вересня 2023 року уклала попередню угоду про новий контракт із розважальними компаніями, практично поклавши край 146-денному страйку. Актори угоди поки що не досягли.