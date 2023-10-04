"Я щаслива": Даша Квіткова розповіла про нові стосунки

Утім, блогерка була не надто багатослівна, лише натякнувши на нового бойфренда.

Популярна українська блогерка Даша Квіткова прокоментувала чутки про нові стосунки. Нещодавно вона розлучилася з Микитою Добриніним і сказала, що понад те їх нічого не пов'язує, окрім сина Лева та турботи про нього. Про свої нові стосунки вона скупо розповіла в інтерв'ю УНІАН.

Даша не стала заперечувати, що після розставання з Микитою Добриніним у неї з'явився новий бойфренд. Але його імені вона не назвала.

"Так, я можу сказати, що зараз я щаслива і дуже ціную те, що є. Поки більше нічого не хочеться говорити", — зізналася вона.

Раніше українські ЗМІ повідомляли, що у Квіткової нібито почався роман із головним героєм 11 сезону шоу "Холостяк" Михайлом Заливаком.

Але вона не підтвердила цю інформацію. Натомість в інтерв'ю блогерка відверто розповіла про розлучення. Вона зізналася, що вже рік не живе з Нікітою разом і їхні стосунки "максимально нейтральні".

Даша Квіткова в Ісландії

"Спілкуємося виключно з приводу Лева, більше нічого між нами немає", — зізналася Даша.

Вона додала, що після розлучення нічого не змінилося, і в неї не додалося зобов'язань.

"Мені не було важко в шлюбі, я робила те саме, що й зараз поза ним, усе від А до Я. Зараз у мене є допомога, тож усе добре", — вона згадала, що працює з психологом і плаче, якщо їй цього хочеться, "бо якщо хочеться, треба це робити і не стримуватися. Нехай усі негативні емоції виходять, а не сидять усередині, нехай вони не з'їдають нас", — зазначила вона.

Даша розповіла, що зараз надихається своїми досягненнями, спортом, людьми, які поруч із нею, і, звісно, своїм сином, хоч зараз у нього і складний вік.

Даша Квіткова із сином

"Зараз син переживає кризу 2-3 років, коли в нього формується власне "я", істерика може трапитися з чого завгодно, і це непросто для нас обох. Мені допомагає впоратися розуміння, що це тимчасово", — вона пожартувала, що одного разу син навіть ридав через те, що скінчилася броколі на вечерю, але коли, за словами Даші, згадуєш, що це природний процес дорослішання й формування, — до всіх примх і сліз ставишся легше.

Нагадаємо, нещодавно Даша Квіткова потрапила в ДТП у Києві й опинилася в центрі скандалу.