Кейт Міддлтон розповіла, як допомагає принцу Джорджу підготуватися до іспитів

Хлопчик ходить до шостого класу, проте його батьки вже приблизно визначилися із закладом, куди він вирушить після школи.

41-річна принцеса Уельська — мама трьох дітей, які ходять до школи Лембрук у Беркширі. Зараз багатодітна мати допомагає своєму старшому синові, 10-річному принцу Джорджу, підготуватися до іспитів, пише Hello.

"Я допомагала Джорджу готуватися до майбутніх іспитів, тому знаю, наскільки складною може бути математика. Джордж тільки починає проходити тестування. Він каже: "Мамо, я весь час складаю тести". Але коли справа доходить до A-level, ти відчуваєш, що вже на ньому", — розповіла Кейт під час візиту до Кардіффа шестикласникам, які готувалися до іспитів з математики на рівні "А".

Щоб підтримати сина під час майбутніх іспитів, Кетрін навіть відмовилася від поїздки до Сінгапуру з принцом Вільямом, де 7 листопада відбудеться церемонія вручення премії Earthshot Prize. Ця дата збігається з іспитами первістка королівської пари.

Усі троє дітей принца Вільяма і принцеси Кейт ходять до школи Лембрук у Беркширі Фото: Getty Images

Джордж закінчує шостий клас і, найімовірніше, складатиме вступні іспити до майбутньої приватної школи. Ходять чутки, що він може вчитися в Ітонському коледжі, як його батько Вільям, або в Альма-матер його матері, коледжі Мальборо.

Оскільки принц здобуває приватну освіту, він, найімовірніше, складатиме загальні попередні тести ISEB, які зазвичай складають учні 6 або 7 класів. Вони складаються з чотирьох тестів — математики, англійської (читання, розуміння і граматика), усних і невербальних міркувань. Стандартний час чотирьох тестів становить 2 години 15 хвилин, і їх можна складати у власній школі учня або в старшій школі, до якої він подає заяву.

Джордж навряд чи поміняє школу до 13 років, але вступні іспити зазвичай складають за три роки.

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