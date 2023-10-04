Принцеса Євгенія підтримала свою сестру принцесу Беатріс на публіці (фото)

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Принцеса Євгенія заявила, що дуже пишалася своєю сестрою, після останньої заяви Беатріс про дислексичне мислення, повідомляє Hello Magazine.

Принцеса Беатріс з'явилася в подкасті Made By Dyslexia, де розповіла про те, як дислексія дає їй можливість використовувати свій власний спосіб творчого мислення, відомий як "дислексичне мислення".

Поруч із кліпом Беатріс у подкасті Євгенія написала: "Так пишаюся тобою, Беабі... Послухай подкаст @madebydyslexia "Уроки дислексичного мислення. Дивовижна робота, що підвищує обізнаність про те, що означає бути мислячим дислексиком, шляхом обміну власним досвідом. Ваше мислення перетворило вас на неймовірну людину, якою ви є, і надихає мене щодня".

Фото: Instagram

Беатріс переосмислила ідею діагнозу дислексії як щось негативне, пояснивши, що вона вважає це привілеєм, оскільки це дає їй змогу думати по-іншому.

Вона також розповіла, що у її чоловіка Едоардо Мапеллі Моцці дислексія, і поділилася тим, як пара виховуватиме своїх дітей, якщо у них теж буде дислексія.

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Принцеса Беатріс розповіла ведучій подкасту Кеті Гріггс: "Як двоє людей, які страждають на дислексію, ми, як батьки, з'ясовуватимемо, чи є в наших дітей дислексія чи ні, і як найкраще їх підтримати".

У пари є спільна дворічна донька Сієнна, а Беатріс також є люблячою мачухою шестирічного сина Едо Вольфі.

Про свого чоловіка з дислексичним мисленням Беатріс розповіла: "Він надзвичайно творча людина, неймовірний дизайнер і забудовник. Він може дуже красиво бачити концепції та простір, і я думаю, що це також підштовхнуло його до того, щоб стати підприємцем".

Що таке дислексія?

Дислексія — вибіркове порушення здатності до оволодіння навичками письма і читання при збереженні загальної здатності до навчання. Історично склалося, що в більшості європейських країн до поняття "дислексія" включають усі проблеми, пов'язані з письмовим мовленням:

проблеми з оволодінням навички читання;

проблеми з оволодінням навички письма;

проблеми з грамотністю;

проблеми з оволодінням арифметикою;

проблеми, пов'язані з порушенням моторики та координації;

проблеми з підтриманням уваги.

Нагадаємо, 15 вересня повідомлялося, що принцеса Беатріс у супроводі чоловіка з'явилася на Vogue World 2023.