Принцеса Євгенія підтримала свою сестру принцесу Беатріс на публіці (фото)
У дочок Сари Фергюсон і принца Ендрю найтепліший зв'язок.
Принцеса Євгенія заявила, що дуже пишалася своєю сестрою, після останньої заяви Беатріс про дислексичне мислення, повідомляє Hello Magazine.
Принцеса Беатріс з'явилася в подкасті Made By Dyslexia, де розповіла про те, як дислексія дає їй можливість використовувати свій власний спосіб творчого мислення, відомий як "дислексичне мислення".
Поруч із кліпом Беатріс у подкасті Євгенія написала: "Так пишаюся тобою, Беабі... Послухай подкаст @madebydyslexia "Уроки дислексичного мислення. Дивовижна робота, що підвищує обізнаність про те, що означає бути мислячим дислексиком, шляхом обміну власним досвідом. Ваше мислення перетворило вас на неймовірну людину, якою ви є, і надихає мене щодня".
Беатріс переосмислила ідею діагнозу дислексії як щось негативне, пояснивши, що вона вважає це привілеєм, оскільки це дає їй змогу думати по-іншому.
Вона також розповіла, що у її чоловіка Едоардо Мапеллі Моцці дислексія, і поділилася тим, як пара виховуватиме своїх дітей, якщо у них теж буде дислексія.
Принцеса Беатріс розповіла ведучій подкасту Кеті Гріггс: "Як двоє людей, які страждають на дислексію, ми, як батьки, з'ясовуватимемо, чи є в наших дітей дислексія чи ні, і як найкраще їх підтримати".
У пари є спільна дворічна донька Сієнна, а Беатріс також є люблячою мачухою шестирічного сина Едо Вольфі.
Про свого чоловіка з дислексичним мисленням Беатріс розповіла: "Він надзвичайно творча людина, неймовірний дизайнер і забудовник. Він може дуже красиво бачити концепції та простір, і я думаю, що це також підштовхнуло його до того, щоб стати підприємцем".
Що таке дислексія?
Дислексія — вибіркове порушення здатності до оволодіння навичками письма і читання при збереженні загальної здатності до навчання. Історично склалося, що в більшості європейських країн до поняття "дислексія" включають усі проблеми, пов'язані з письмовим мовленням:
- проблеми з оволодінням навички читання;
- проблеми з оволодінням навички письма;
- проблеми з грамотністю;
- проблеми з оволодінням арифметикою;
- проблеми, пов'язані з порушенням моторики та координації;
- проблеми з підтриманням уваги.
Нагадаємо, 15 вересня повідомлялося, що принцеса Беатріс у супроводі чоловіка з'явилася на Vogue World 2023.