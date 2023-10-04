Шон Макгірр став новим креативним директором Alexander McQueen, замінивши на цій посаді Сару Бертон

До цього призначення Шон відповідав за чоловічий підрозділ JW Anderson.

Дизайнер Шон Макгірр став новим креативним директором Alexander McQueen, змінивши на цій посаді Сару Бертон. Інтрига, хто ж замінить Сару, яка обійняла посаду після смерті Александра Лі Макквіна, розбурхувала модний світ з того моменту, як Бертон провела свій останній показ на Тижні моди в Парижі. Про Шона Макгірра пише WWD.

На посаду креативного директора Alexander McQueen Шона призначила корпорація Kering, якій і належить британський бренд.

Раніше ірландський дизайнер очолював відділ чоловічого одягу JW Anderson. Відомо, що Макгірр закінчив лондонський коледж Central Saint Martins, а до JW Anderson працював дизайнером жіночої лінії Dries Van Noten. У його резюме також є робота в Burberry і Uniqlo.

Фото: Instagram kering_official

На самому початку своєї кар'єри він працював у японському Vogue Hommes International і тайванському виробнику тканин Singtex. Він також працював письменником у компанії Stylus, що займається прогнозуванням тенденцій.

Як і його попередники, уродженець Дубліна Макгірр вважає вулиці Лондона нескінченним джерелом натхнення.

Інсайдери кажуть, що Макгірр, будучи фотографом і дизайнером, володіє гострим оком і почуттям тканини.

Колекція Макгірра для випускників магістратури в Central Saint Martins включала білі джинси, поцятковані каракулями кульковою ручкою. Тоді він розповів The Irish Times, що йому подобається працювати з джинсовою тканиною, тому що її можна "переробляти, переробляти і переробляти".

Вибір Макгірра на посаду відповідає практиці Kering обирати непомітні таланти і дозволяти їм виставляти напоказ свої достоїнства.

Компанія вже зробила це в Bottega Veneta, у Gucci (двічі) і в McQueen, коли просувала Бертона після самогубства Александра Макквіна.

Сара Бертон обіймала посаду креативного директора Alexander McQueen з 2010 року, а на сам бренд працювала понад 26 років.

Сара Бертон Фото: Getty

Джанфіліппо Теста, генеральний директор Alexander McQueen, сказав: "Завдяки своєму досвіду, індивідуальності та творчій енергії Макгірр привнесе в Alexander McQueen потужну творчу мову, спираючись на його унікальну спадщину".

Однак Макгірр приходить на нову посаду, зіткнувшись із кількома проблемами.

Він стане першим дизайнером будинку, який не працював під керівництвом Александра Макквіна, який помер 2010 року. Після його смерті бренд зімкнув ряди і при Бертоні зберіг свою жорстку, гостру естетику.

З роками Бертон додала бренду легкості та жіночності, і ще невідомо, чи триватиме ця тенденція.

Ні Kering, ні Бертон так і не сказали, чому їхні шляхи розійшлися. Залишається незрозумілим, чому бренду знадобилося замінити Бертон, яка пропрацювала в компанії так довго.