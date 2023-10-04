Кім Кардаш'ян приміряла легендарне мікробікіні Gucci з кристалами (фото)

Знаменитість робила селфі в темній кімнаті, щоб вигідніше показати блиск її вбрання.

42-річна зірка реаліті-шоу і підприємиця з величезними статками Кім Кардаш'ян знається на розкішних речах. Не так давно вона красувалася у вінтажному купальнику Chanel за сім тисяч доларів, а тепер приміряла знамените трикутне мікробікіні від Gucci, повністю оздоблене кристалами гірського кришталю. Знімками, які можна назвати досить відвертими, багатодітна мати традиційно поділилася в Instagram, де в неї 364,5 млн підписників.

Кім робить селфі в темній кімнаті, напівлежачи на ліжку. Її крихітний бюстгальтер ледь прикриває соски великим блискучим логотипом у вигляді подвійної літери G, а для завершення образу Кім накинула на себе шовкову піжаму.

"Це все Гуччі", — підписала знімки зірка.

У коментарях один із фанатів написав: "Розмиті фотографії на все життя!", визнаючи нещодавню тенденцію, коли дедалі більше знаменитостей діляться з передплатниками дедалі "реальнішими", відвертішими кадрами зі свого життя, відходячи від постановочних і відредагованих зображень.

Раніше Фокус писав, що Кім Кардашьян знялася для видання CR Fashion Book, змінившись до невпізнання.