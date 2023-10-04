На аукціон виставлять костюм персонажа Леонардо Ді Капріо з фільму "Титанік" (фото)

Крім костюма, з молотка піде ще багато речей, які використовувалися у зйомках культових фільмів.

Костюм героя Леонардо Ді Капріо з фільму "Титанік", Джека Доусона, піде з молотка. За нього планують виручити від 120 тисяч до 240 тисяч доларів, повідомляє Daily Mail. Ця роль подарувала акторові статус суперзірки, тож не дивно, що пов'язані з культовою картиною речі можуть принести чималий дохід.

Один із костюмів, зшитих для нього під час зйомок фільму-катастрофи, наступного місяця буде проданий з аукціону. Лот складається з пари коричневих вельветових штанів з підтяжками, білої сорочки без коміра і темно-сірого жилета.

На бирці всередині жилета зазначено ім'я кравця Домініка Герарді і напис "Містер Леонардо Ді Капріо" з датою "серпень 96-го". Аукціон проведе Prop Store — одна з найвідоміших компаній, що займаються колекціонуванням реквізиту з фільмів і телешоу.

Торги розпочнуться 9 листопада і закінчаться 12 листопада в Лондоні.

"Титанік", сценаристом і режисером якого виступив Джеймс Кемерон, залишався номером один у прокаті 15 тижнів поспіль. Багато в чому це сталося завдяки тому, що фанати знову і знову поверталися, щоб подивитися тригодинну драму. До кінця касових зборів "Титанік" зібрав 1,8 мільярда доларів.

Ще 400 мільйонів доларів хіт заробив на перевиданнях, включно з нетривалим поверненням у кінотеатри в лютому на честь свого 25-річчя.

Картина 1997 року отримала 11 премій "Оскар", зокрема за найкращий фільм і найкращу режисуру.

Інші предмети, виставлені на аукціон, включають пару кросівок з відзначеного нагородами Тома Генкса у фільмі "Форрест Гамп" і бичачий батіг з фільму "Індіана Джонс і Храм Долі". Очікується також, що голова C-3PO, яка світиться, із "Зоряних воєн: Нова надія" коштуватиме від 600 тисяч до 1,2 мільйона доларів.

Раніше Фокус писав, що найдорожчий номер авто пішов з молотка за ціною літака.