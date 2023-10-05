"Оніміла ліва рука": актора Кевіна Спейсі терміново госпіталізували в Узбекистані

За словами Спейсі, цей інцидент змусив його замислитися про те, наскільки крихким є життя.

Голлівудського актора Кевіна Спейсі доправили в лікарню через побоювання серцевого нападу. Актор був присутній на 15-му Ташкентському міжнародному кінофестивалі в Узбекистані. Спейсі розповів, що під час екскурсії музеєм Афрасіаб у Самарканді, він відчув, що "вся його ліва рука оніміла приблизно на вісім секунд", повідомляє The Sun.

"Сьогодні я відчув щось несподіване. Я дивився на ці незвичайні фрески на стінах і раптово відчув, як вся моя ліва рука оніміла приблизно на вісім секунд", — повідомив актор.

Зірка "Карткового будиночка" побоювався, що в нього стався "серцевий напад". 64-річного актора доправили в клініку "Іннова" для проходження МРТ і низки аналізів. Передбачуваний діагноз не підтвердився.

Кевін Спейсі з'явився на сцені фестивалю пізніше того ж вечора і сказав присутнім, що його здоров'я "нормальне".

"Це змусило мене задуматися про те, наскільки крихке життя — для всіх нас", — сказав Спейсі.

Кінофестиваль у Ташкенті

Ташкентський міжнародний кінофестиваль — щорічний кінематографічний фестиваль, що проводиться у форматі "фестиваль фестивалів". Заснований 1958 року як Міжнародний фестиваль країн Азії та Африки. З 1976 року — Міжнародний фестиваль країн Азії, Африки та Латинської Америки. Під цією назвою кінофестиваль проіснував до 1988 року. Після набуття Узбекистаном незалежності проходив лише двічі (1992 і 1997 роки) під назвою Міжнародний ташкентський кінофестиваль. Був відроджений 2021 року під назвою Ташкентський міжнародний кінофестиваль "Перлина Шовкового шляху". Проводиться в Ташкенті в другій половині року.