Шерон Стоун розповіла, скільки годин сну їй потрібно, щоб більше не стався інсульт

Актриса зізналася, що після інсульту втратила практично все: сім'ю, кар'єру, підтримку. Але зараз, озираючись назад, вона ставиться до цього філософськи.

65-річна американська акторка Шерон Стоун, яка перенесла 2001 року важкий інсульт і крововилив у мозок, розповіла, що допомагає їй тримати себе у формі та не допустити повторення трагедії. Своїми методами вона поділилася в розмові з People.

За словами зірки, раніше вона мало говорила про пережите, але зараз їй стало комфортніше розмовляти про це.

"Довгий час я хотіла прикинутися, що зі мною все гаразд. Мені потрібно вісім годин безперервного сну, щоб мої ліки від мозку подіяли і в мене не було нападів. Отже, я працюю за інвалідністю, і через це мене рідко наймають. Це те, що є, і з чим я мала справу останні 22 роки, і зараз я відкрито про це говорю", — наголосила Стоун.

Після інсульту лікарі давали їй один відсоток на виживання. Коли ж їй вдалося впоратися, на актрису чекали нові удари. Її шлюб із журналістом-розслідувачем Філом Бронштейном розпався 2004-го, а в Голлівуді про неї вважали за краще забути, не пропонували нових сценаріїв і не кликали на зйомки.

Згадуючи свій початковий процес одужання, Стоун каже, що на ранніх стадіях вона "заїкалася" і "не бачила правильно". Довгий час знаменитість також страждала на втрату пам'яті. Щоб оговтатися від наслідків інсульту, їй знадобилося сім довгих років. Зараз на багато що з пережитого вона дивиться філософськи.

Зараз актриса багато малює, і в цьому її терапія Фото: Sharon Stone/Instagram

"Я втратила все. Я втратила всі свої гроші. Я втратила опіку над своєю дитиною. Я втратила кар'єру. Я втратила всі ті речі, які, на вашу думку, є вашою справжньою особистістю і вашим життям. Я так і не отримала більшу частину цього назад, але я досягла точки, коли мене це влаштовує, коли я дійсно усвідомлюю, що з мене досить".

На запитання, як вона знайшла в собі сміливість поділитися своєю історією, Стоун пояснює:

"Я родом із дуже неблагополучної сім'ї. Я виросла з переконанням, що мені належало піклуватися про всіх інших. Мені знадобилося багато часу, щоб зрозуміти це. У мене було своє життя, і мені не потрібно було виправляти його за всіх інших, і що для мене було нормально отримувати догляд, і мені, як інваліду, було достатньо. Я пишаюся собою і пишаюся собою. Мої досягнення — від виживання до допомоги іншим".

Сьогодні Стоун входить до правління Неврологічного фонду Барроу, який підтримує нейрохірург медичного інституту Стоуна доктор Майкл Лоутон. 27 жовтня він проводить щорічний збір коштів Neuro Night. Згідно з його веб-сайтом, місія Фонду — "порятунок людських життів за допомогою інноваційного лікування, новаторських лікувальних досліджень і навчання наступного покоління провідних світових нейроклініцистів".

Шерон Стоун з нейрохірургом Майклом Лоутоном, який врятував їй життя Фото: Sharon Stone/Instagram

"Вона надихає тих, хто страждає від якихось неврологічних захворювань", — каже Лоутон, якого Шерон вважає людиною, що врятувала їй життя, про свою зіркову пацієнтку.

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