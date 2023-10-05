Сальма Хаєк поділилася кумедним відео з Камілою Кабельйо

У Лондоні знаменитість зустрілася зі своїми друзями.

57-річна мексикано-американська акторка Сальма Хаєк поділилася кумедним відео зі співачкою Камілою Кабельйо, 26. Ролик зірка екрану опублікувала у своєму Instagram з майже 27 млн підписників.

Акторка та кубино-американська співачка смакували різні страви у столиці Великобританії. Відео супроводжувала композиція "Bongo Cha Cha Cha".

"У Лондоні з @camila_cabello святкуємо нашу кулінарну спадщину на #NationalTacoDay 🌮", — зазначила дружина французького мільярдера Франсуа-Анрі Піно.

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Сальма Хаєк та Каміла Кабельйо

"Я люблю тебе", — написала в коментарях Кабельйо.

"Завжди пропагую мексиканську культуру", "Віва Куба та Мексика", "Королеви", — відреагували на ролик фоловери зірки екрану.

У Лондоні Сальма Хаєк також відвідала премʼєру документальної картини про футболіста Девіда Бекхема від Netflix.

"Я вже в дорозі💜", — прокоментувала акторка своє фото в розкішній фіолетовій сукні.

Сальма Хаєк

Нагадаємо, Сальма Хаєк приміряла сукню улюбленого бренду принцеси Уельської Кейт Міддлтон.

Також Фокус писав про появу акторки в компанії її чоловіка на заході Kering.