Сальма Хаєк поділилася кумедним відео з Камілою Кабельйо
У Лондоні знаменитість зустрілася зі своїми друзями.
57-річна мексикано-американська акторка Сальма Хаєк поділилася кумедним відео зі співачкою Камілою Кабельйо, 26. Ролик зірка екрану опублікувала у своєму Instagram з майже 27 млн підписників.
Акторка та кубино-американська співачка смакували різні страви у столиці Великобританії. Відео супроводжувала композиція "Bongo Cha Cha Cha".
"У Лондоні з @camila_cabello святкуємо нашу кулінарну спадщину на #NationalTacoDay 🌮", — зазначила дружина французького мільярдера Франсуа-Анрі Піно.
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"Я люблю тебе", — написала в коментарях Кабельйо.
"Завжди пропагую мексиканську культуру", "Віва Куба та Мексика", "Королеви", — відреагували на ролик фоловери зірки екрану.
У Лондоні Сальма Хаєк також відвідала премʼєру документальної картини про футболіста Девіда Бекхема від Netflix.
"Я вже в дорозі💜", — прокоментувала акторка своє фото в розкішній фіолетовій сукні.
Нагадаємо, Сальма Хаєк приміряла сукню улюбленого бренду принцеси Уельської Кейт Міддлтон.
Також Фокус писав про появу акторки в компанії її чоловіка на заході Kering.