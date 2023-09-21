"Моє серце розривається": Сальма Хаєк привітала доньку з 16-річчям (відео)

Валентині Паломі Піно виповнилося 16 років 21 вересня 2023.

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57-річна мексикано-американська акторка Сальма Хаєк привітала свою доньку Валентину з 16-річчям. Архівними кадрами зірка фільму "Фріда" ділиться в Instagram з понад 26 млн підписників.

"Сьогодні моїй крихітці виповнюється 16 років і моє серце розривається від любові, гордості та вдячності за день, коли ти народилася. Продовжуй випромінювати своє прекрасне світло, моя чарівна дівчинко, навіть якщо це засліплює", — почала своє звернення до іменинниці Сальма.

Зокрема вона показала, як маленька Валентина співає, катається на атракціонах, проводить час з татом, французьким мільярдером Франсуа-Анрі Піно.

"Дякую, що робиш нас сильнішими своєю мужністю. За те, що наповнюєш наше життя сміхом та радістю, своїм гострим розумом… Вітаю з 16-річчям, Валентино; нехай цей рік буде найсолодшим!" — зазначила зіркова мама.

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Сальма Хаєк привітала доньку Валентину з 16-річчям

Валентина — донька Сальми Хаєк та генерального директора компанії Kering Франсуа-Анрі Піно. Вона стала первістком для акторки, проте мільярдер уже виховував дітей від попередніх союзів, зокрема із супермоделлю Ліндою Євангелістою.

Цікаво, що Євангеліста приєдналася до привітань у коментарях, написавши: "Найщасливішого дня народження, Валентино".

Сальма Хаєк та Франсуа-Анрі Піно з донькою Фото: Getty Images

Нагадаємо, Сальма Хаєк приміряла сукню на одне плече від улюбленого бренду Кейт Міддлтон.

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