"Мое сердце разрывается": Сальма Хайек поздравила дочь с 16-летием (видео)

Валентине Паломе Пино исполнилось 16 лет 21 сентября 2023 года.

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57-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек поздравила свою дочь Валентину с 16-летием. Архивными кадрами звезда фильма "Фрида" делится в Instagram с более 26 млн подписчиков.

"Сегодня моей крошке исполняется 16 лет и мое сердце разрывается от любви, гордости и благодарности за день, когда ты родилась. Продолжай излучать свой прекрасный свет, моя очаровательная девочка, даже если это ослепляет", — начала свое обращение к имениннице Сальма.

В частности, она показала, как маленькая Валентина поет, катается на аттракционах, проводит время с папой, французским миллиардером Франсуа-Анри Пино.

"Спасибо, что делаешь нас сильнее своим мужеством. За то, что наполняешь нашу жизнь смехом и радостью, своим острым умом... Поздравляю с 16-летием, Валентина; пусть этот год будет самым сладким!" — отметила звездная мама.

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Сальма Хайек поздравила дочь Валентину с 16-летием

Валентина — дочь Сальмы Хайек и генерального директора компании Kering Франсуа-Анри Пино. Она стала первенцем для актрисы, однако миллиардер уже воспитывал детей от предыдущих союзов, в том числе с супермоделью Линдой Евангелистой.

Интересно, что Евангелиста присоединилась к поздравлениям в комментариях, написав: "Счастливого дня рождения, Валентина".

Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино с дочерью Фото: Getty Images

Напомним, Сальма Хайек примерила платье на одно плечо от любимого бренда Кейт Миддлтон.

Также Фокус писал о секрете подтянутой фигуры 57-летней Сальмы Хайек.