Сальма Хайек в платье на одно плечо позировала в парижском саду (фото)

Знаменитость выбирает любимого дизайнера Кейт Миддлтон, представ в платье Alexander McQueen.

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57-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек в платье на одно плечо позировала в саду в Париже. Снимками жена 61-летнего французского миллиардера Франсуа-Анри Пино делится в своем Instagram с более чем 26 млн подписчиков.

Звезда фильма "Фрида" продемонстрировала фигуру в красном кожаном платье на одно плечо британского бренда Alexander McQueen, который часто выбирает принцесса Уэльская Кейт Миддлтон и королева Иордании Рания. Однако недавно стало известно, что креативный директор бренда Сара Бертон покидает его.

На ногах знаменитости были серебристые босоножки на каблуках. Она собрала свои черные волосы в массивный пучок, добавив к образу серьги и кольцо.

Сальма рассказала, что они в Париже празднуют годовщину "Kering" — компания, генеральным директором которой является муж актрисы. Она владеет Gucci, Yves Saint-Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Boucheron и Alexander McQueen.

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Сальма Хайек

"Нравится этот образ. Потрясающе", — отреагировала в комментариях невеста основателя Amazon Джеффа Безоса Лорен Санчес, которая недавно провела время с Сальмой на одном из мероприятий.

Напомним, Сальма Хайек в компании мужа посетила благотворительное мероприятие Kering Foundation.

Также Фокус писал о секрете подтянутой фигуры 57-летней Сальмы Хайек.