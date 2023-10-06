Г'ю Джекман почав роботу над мемуарами: про що він розповість у книзі

За словами інсайдерів, актор перебуває на ранній стадії роботи над книгою.

54-річний австралійський актор Г'ю Джекман, який продовжує зберігати мовчання про причини розлучення зі своєю дружиною Деборрою-Лі Фернесс після 27 років шлюбу, вирішив написати книгу спогадів, пише US Weekly.

За словами інсайдерів, він "перебуває на ранній стадії написання бомбічних мемуарів". Джерела, близькі до актора, стверджують, що Джекман відверто розповість про своє життя і поділиться "вибуховими" одкровеннями.

"Г'ю вирішив написати цю книжку зараз, тому що він, нарешті, чесний із самим собою. Вміст складатиметься з розповіді Г'ю про своє життя. Він буде відвертим про своє життя, як ніколи раніше", — цитує видання слова джерела. Інших подробиць про книгу поки що не оприлюднили.

У майбутніх мемуарів є високі шанси стати справжнім бестселером, оскільки історія Г'ю до успіху і його особисте життя — приклад для багатьох.

Крім того, людям буде цікаво нарешті дізнатися, що ж вплинуло на розпад одного з найміцніших шлюбів у Голлівуді.

Новина про те, що пара розлучається, стала великою несподіванкою для багатьох їхніх шанувальників, адже ніщо не віщувало біди. Ні Г'ю, ні Деборра-Лі не стали обговорювати своє рішення, обмежившись офіційною заявою для ЗМІ.

"Наша сім'я була і завжди буде нашим головним пріоритетом. Ми розпочинаємо цю наступну главу з вдячністю, любов'ю і добротою. Ми дуже цінуємо ваше розуміння і повагу до нашої конфіденційності, поки наша сім'я проходить цей перехідний період", — підкреслили вони.

Раніше Фокус писав, як Г'ю Джекман і Деборра-Лі Фернесс ділитимуть багатомільйонні статки.