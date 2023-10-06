"Ніби під бронею": Женя Кот розповів, чому не воює на фронті (відео)

Хореограф Женя Кот зазначив, що не ховається від мобілізації і не відмовляється від захисту нашої країни.

Хореограф і переможець конкурсу "Танці з зірками" Женя Кот зізнався, чому не вступив до лав ЗСУ, і чи соромно йому за те, що він не захищає Україну на фронті. Про це він розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну.

"Дуже довгий час було соромно. До тих пір, поки не почав більше спілкуватися з професійними військовими. Я, коли волонтерив, постійно спілкувався з хлопцями з ССО (Сили спеціальних операцій ЗСУ — ред.) Мені сказали: "Стоп, не роби помилку, займайся тим, чим зараз займаєшся. Ти можеш допомагати, це набагато ефективніше буде, ніж ти прийдеш, отримаєш, у кращому разі поранення або загинеш. Воювати повинні люди, які професіонали". На це Дьомін сказав, що на фронті зараз воюють здебільшого люди, які не є професіоналами, наприклад, ті, хто раніше працювали на заводі і це може викликати обурення в суспільстві.

Кот зазначив, що не ховається від мобілізації і не відмовляється від захисту нашої країни. "Мені так сказали військові. Мене вони зупиняли. Можливо, мені б надіслали повістку і я пішов (служити — ред.), я не відмовляюся від захисту нашої країни. Наразі я викладач в Університеті культури і начебто викладачам не надсилають... Начебто під бронею. Я не розбираюся. Я не ховаюся. Усі знають, де я живу", — зазначив танцюрист.

Також Женя Кот розповів, що в нього є проблеми зі здоров'ям, через які він є обмежено придатним для служби в армії і не може йти воювати.

"У мене є квиток. Обмежено придатний. Багато в мене травм. Це ніби непридатний у мирний час і обмежено придатний у воєнний час. Думаю, на передову не відправлять. Затискає судину. Тиск сильно піднімається. Уся спина в протрузіях. Чотири грижі. Десь терплю біль. Стояти й сидіти довго не можу. Завжди потрібно бути активним, щоб хребці не злазили з місць. Усім страшно", — повідомив хореограф.

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Нагадаємо, 5 жовтня повідомлялося про те, куди зник з екранів телебачення головний герой серіалу "Віталька" Гарік Бірча. Актор, одразу після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, прийняв рішення захищати Батьківщину.