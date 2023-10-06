Коридор затемнень із 14 по 28 жовтня 2023 року: що важливо знати

У період коридору затемнень найнесприятливішими днями вважаються перші й останні дні — дні затемнень. У ці дні астрологи не рекомендують починати важливі справи й ухвалювати рішення.

Коридор затемнень — непростий період із великим викидом потужних енергій, під час якого ми можемо відчувати сильний вплив планет. Астрологиня Анжела Перл розповіла, чого очікувати від коридору затемнень уже цього місяця.

Коридор затемнень: коли буде і чого очікувати

Коридор затемнень — це період між затемненнями — сонячним і місячним. Найближчий коридор затемнень почнеться 14 жовтня, коли відбудеться сонячне затемнення у Терезах, і закінчиться 28 жовтня, коли відбудеться місячне затемнення в Тельці. Але люди можуть відчути його вплив за три дні до і три дні після астрологічного явища. Коридор затемнень відбуватиметься під зростальним Місяцем, тож нам варто не лише звільнитися від кармічних боргів, а й закласти фундамент майбутніх починань. У цей період варто бути обережнішими, адже може бути складно контролювати емоції, а реальність може трохи спотворюватися в наших очах. Постарайтеся не ухвалювати поспішних рішень і підходити до важливих завдань з усвідомленістю і концентрацією.

Коридор затемнень з 14 по 28 жовтня: що не можна робити?

У період коридору затемнень найнесприятливішими днями вважаються перші й останні дні — дні затемнень. У ці дні астрологи не рекомендують починати важливі справи й ухвалювати рішення. Також існує низка інших рекомендацій, що небажано робити:

влаштовуватися на нову роботу і розпочинати нові робочі проекти;

підписувати важливі документи та договори;

брати кредити та вплутуватися в борги;

нехтувати уважністю на дорогах;

конфліктувати й емоціонувати, починати з кимось ворожнечу;

лягати під ніж пластичного хірурга.

Коридор затемнень із 14 по 28 жовтня: що потрібно робити?

дотримуватися спокою і займатися духовними практиками;

відкладати гроші;

дотримуватися графіка дня і правильного харчування;

проявляти терпіння, пом'якшувати кути в спілкуванні з партнером або начальством.

Також Фокус писав календар магнітних бур на жовтень 2023 року